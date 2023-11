Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Bogdana a fost eliminata din competiție și a stat departe de Liviu, acum cei doi și-au dat seama ca iubirea dintre ei este mare și iși doresc sa se casatoreasca. Cei doi au marturisit ca au mai multa incredere unul in celalalt dupa ce au stat separați.

- Liviu a avut parte de o surpriza neașteptata la Neatza cu Razvan și Dani. Concurentul de la Mireasa s-a reintalnit cu femeia pe care o iubește, dupa ce au fost nevoiți sa stea desparțiți. Bogdana a venit in platoul emisiunii, dupa ce telespectatorii au eliminat-o din concurs.

- Bogdana a parasit competiția Mireasa in urma cu doua saptamani. Dupa eliminare, a mers acasa la Liviu. Acesta spera sa i se alature dupa Gala de vineri, insa publicul a dorit sa-l pastreze in casa Mireasa.

- In ediția de astazi de la Mireasa, Bogdana a fost eliminata, ca urmare a votului public. Ea și Liviu spun ca se așteptau, deși aveau o speranța ca totuși concurenta va ramane in casa Mireasa. Bogdana a spus și ce planuri are pentru perioada urmatoare.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa a fost prezentat materialul in care Bogdana a ieșit la date cu Adrian. Intalnirea dintre cei doi a avut loc ca urmare a alinierii de saptamana trecuta, din gala. Cum a reacționat Liviu cand și-a vazut iubita in jacuzzi, cu un alt baiat din casa.

- La scurt timp dupa ce a declarat ca formeaza un cuplu cu Bogdana, Liviu a avut o discuție la cina cu Daria. Cina a avut loc la scurt timp dupa ce la Mireasa au fost difuzate imagini cu Liviu care le-a sarutat pe Daria și pe Bogdana la aceeași petrecere.

- Triunghi amoros in casa Mireasa? La prima petrecere din casa telespectatorii au putut asista la primul sarut al lui Liviu cu Daria. Doua ore mai tarziu insa, concurentul i-a facut o declarație șoc Bogdanei. Iata ce a avut Liviu sa ii spuna concurentei intre patru ochi.

- A fost nevoie de mai bine de 6 decenii pentru a-și da seama ca iși dorește sa se casatoreasca. Este povestea unui nonagenar care și-a luat inima in dinți și a cerut-o de nevasta pe femeia de care s-a indragostit in urma cu 64 de ani.