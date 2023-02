Stiri pe aceeasi tema

- Concurenta a venit pe scena iUmor, sezonul 14, ca sa iși spuna oful legat de vecinii galagioși din bloc. Textul s-a transformat, in scurt timp, intr-un musical de excepție care a pus zambete pe chipul juraților. Iata ce dezvaluire a facut Cheloo chiar inainte de votare.

- Dani Oțil a fost sunat in direct, la matinal, de catre logodnica lui. Aceasta a vrut sa ii atraga atenția asupra unui „accident vestimentar”, dar nu se aștepta la ce a urmat. Reacția prezentatorului Neatza cu Razvan și Dani a starnit hohote de ras.

- O concurenta din Campia Turzii, Patricia Pruneanu, a intrat in ”Casa Iubirii”, emisiunea difuzata de Kanal D. ”Patricia este concurenta care va intra in Casa Iubirii. Aceasta il admira pe Patrick, iar Nona reacționeaza. (…) Baieții au fost foarte incantați de venirea Patriciei in casa, iar primele reacții…

- Intrebat daca și-a cerut iubita in casatorie, Ianis Hagi (24 de ani), jucator la Rangers, in Scoția, a negat. La nivel sportiv, Ianis Hagi trece printr-un moment bun. A revenit de curand pe teren dupa o pauza de un an, provocata de o accidentare serioasa la genunchi. Ianis sta bine și pe plan personal,…

- Ministrul Agriculturii a starnit amuzamentul romanilor, dupa ce Petre Daea pare ca doarme și sforaie in timpul unei intervenții in direct. Momentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale, fiind distribuit masiv de internauți. Prețioasa este și reacția prezentatoarelor TV din platoul Antena 3 CNN.…

- O inregistrare dintr-o emisiune la Antena 3, in care ministrul Agriculturii, Petre Daea, pare ca doarme și sforaie in timpul unei intervenții in direct, se viralizeaza pe rețelele sociale. Ministrul Petre Daea a fost sunat și intrebat de realizatoarea Antena 3 despre soarta fermierilor romani, amenințați…

- Au trecut 33 de ani de la Revoluția din decembrie 1989 și inca avem multe intrebari fara raspuns. S-au scris sute de carți, s-au publicat documente importante, nenumarate articole de presa și rechizitorii, dar inca nu avem o condamnare pentru grupul restrans de oameni care a raspuns cu gloanțe impotriva…

- Adelina, fosta concurenta de la Mireasa, ține legatura cu fanii prin intermediul rețelelor sociale. Fata publica mereu imagini din viața sa personala, iar cei care o urmaresc sunt mereu bucuroși sa vada cat de fericita este.