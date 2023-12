Stiri pe aceeasi tema

- Marius și Ioana formeaza al cincilea cuplu logodit din sezonul 8 Mireasa. Cei doi au lipsit in prima parte a galei de pe 8 decembrie, iar cand au revenit fata le-a aratat tuturor inelul de logodna.

- Ioana a transmis un mesaj prin intermediul camerei de AntenaPLAY. Iubita lui Marius a avut o reacție dupa ce a primit mai multe scrisori de la susținatori. Fata a dat de ințeles ca susținatorii i-au reproșat ca s-au simțit jigniți.

- A avut loc o desparțire și o impacare in casa Mireasa! Ioana și Marius au avut o discuție intensa, in urma careia au ajuns la mai multe concluzii. Inițial, cei doi au decis sa puna punct relației, insa mai apoi s-au razgandit cu privire la aceasta decizie! Iata de la ce a pornit totul!

- Nominalizarile pentru cel mai bun, respectiv cel mai slab cuplu din casa Mireasa au dat startul unor tensiuni in competiție. Concurenții au reușit cu greu sa se puna de acord cu privire la cine ar fi bine sa voteze, in timp ce alții spun ca la mijloc este vorba despre premiu și ca ar trebui gandit strategic.

- Dezvaluiri controversate in emisiunea Mireasa! Mama Ioanei i-a transmis un mesaj disperat, dupa ce a gasit imagini cu Marius, pe un site cu escorte. Concurentul a fost vazut in ipostaze intime, iar acum femeia spera ca fiica ei sa nu se casatoreasca cu el. Iata ce decizie a luat Ioana!

- Tensiuni in casa Mireasa! Dupa ce a purtat o discuție aprinsa cu iubita lui, Ioana, Marius a incalcat regulamentul emisiunii. Concurentul s-a enervat atat de tare ca nu a mai ținut cont de nimic. A ieșit pe porțile casei și a spus ca iși dorește sa plece acasa.

- Ediția din aceasta seara, 26 octombrie 2023, a emisiunii Mireasa a adus multe momente frumoase in casa. Ei bine, Ioana și Marius s-au ținut de mana in emisiune și au parut foarte apropiați unul de celalalt. Formeaza cei doi concurenți cel mai nou cuplu din casa?

- Ediția emisiunii Mireasa din aceasta seara a inceput cu cateva declarații controversate. Ioana și Marius au avut o discuție despre cariera lui, iar concurenta a fost șocata de nivelul de studii pe care il are și de trecutul sau controversat. Marius a activat in mai multe domenii, iar in ultima perioada…