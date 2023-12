Stiri pe aceeasi tema

- Ioana și Marius și iși fac planuri foarte mari de viitor. In cadrul unei intalniri romantice, cei doi și-au facut mai multe declarații de dragoste, iar concurentul a facut o dezvaluire neașteptata. Acesta iși dorește sa aiba copii cu Ioana, iar amandoi sunt nerbadatori sa devina parinți.

- Relația dintre Ioana și Marius evolueaza din ce in ce mai mult. Concurenta a fost ceruta in casatorie de iubitul ei și sunt mai pregatiți ca niciodata sa faca pasul cel mare in finala. pana atunci, Ioana vrea sa stabileasca clar cateva reguli, de care spera ca Marius sa țina cont. Iata ce i-a impus…

- A avut loc o desparțire și o impacare in casa Mireasa! Ioana și Marius au avut o discuție intensa, in urma careia au ajuns la mai multe concluzii. Inițial, cei doi au decis sa puna punct relației, insa mai apoi s-au razgandit cu privire la aceasta decizie! Iata de la ce a pornit totul!

- In pauza publicitara din ediția Mireasa de pe 1 decembrie 2023, Ioana și Marius au avut o discuție tensionata la scurt timp de la nominalizarea pe care au facut pentru cel mai slab și cel mai puternic cuplu din casa show-ului matrimonial, sezonul 8.

- Nominalizarile pentru cel mai bun, respectiv cel mai slab cuplu din casa Mireasa au dat startul unor tensiuni in competiție. Concurenții au reușit cu greu sa se puna de acord cu privire la cine ar fi bine sa voteze, in timp ce alții spun ca la mijloc este vorba despre premiu și ca ar trebui gandit strategic.

- Tensiuni in casa Mireasa! Dupa ce a purtat o discuție aprinsa cu iubita lui, Ioana, Marius a incalcat regulamentul emisiunii. Concurentul s-a enervat atat de tare ca nu a mai ținut cont de nimic. A ieșit pe porțile casei și a spus ca iși dorește sa plece acasa.

- Ioana a fost ingrijorata pentru ca nu a mai primit o veste din partea familiei, dupa ce s-a declarat intr-un cuplu cu Marius. Așteptarea a luat sfarșit, iar doamna Veronica a intrat in direct la Mireasa, Capriciile Iubirii.

- Ediția din aceasta seara, 26 octombrie 2023, a emisiunii Mireasa a adus multe momente frumoase in casa. Ei bine, Ioana și Marius s-au ținut de mana in emisiune și au parut foarte apropiați unul de celalalt. Formeaza cei doi concurenți cel mai nou cuplu din casa?