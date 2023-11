Stiri pe aceeasi tema

- Au fost tensiuni in platoul Mireasa, intre o concurenta și familia iubitului sau. Liviu și doamna Lucica au vorbit cu apropiații, insa discuția a degenerat. Vezi in randurile de mai jos ce s-a intamplat. Vezi și: Nunta mare la Antena 1 și in showbiz-ul din Romania. S-au casatorit in secret Familia concurentului…

- In cadrul emisiunii "Mireasa", Daria a avut o discuție sincera cu Adrian despre criteriile sale in alegerea partenerului de viața. Concurenta a explicat deschis de ce prefera sa fie selectiva in privința relațiilor, ținand cont de experiențele trecute.

- La scurt timp dupa ce Ioana a afirmat ca Adrian este un barbat imatur, doamna Maria a spus, la suparare, ca poate tanara ar trebui sa iși gaseasca un partener care sa fie mai in varsta. Concurenta s-a suparat cand a auzit afirmațiile facute de doamna Maria.

- Madi nu s-a mai abținut și a izbucnit in lacrimi in ediția de astazi a emisiunii Mireasa. Concurenta nu a mai putut sa iși stapaneasca emoțiile dupa ce a primit poze cu familia ei. De ce s-a ingrijorat tanara.

- Daria și Marius de la Mireasa au ajuns la concluzia ca nu pot avea o relație și au decis sa punct cunoașterii. Dupa ce au anunțat ce decizie au luat, concurentul a vorbit cu restul baieților despre cele doua saptamani in care a incercat sa afle mai multe lucruri despre Daria.

- Dupa ce a anunțat ca vrea sa puna stop cunoașterii cu Andreea, Sergiu a purtat un dialog cu aceasta și a simțit cumva nevoia sa explice de ce a luat o astfel de decizie. La randul ei, concurenta i-a spus și punctul ei de vedere.

- Bogdana din sezonul 8 Mireasa a venit la show-ul matrimonial dornica sa gaseasca un barbat pentru sufletul sau. Tanara are o poveste de viața cu un puternic impact emoțional, insa susține ca trecutul a facut-o puternica.

- Claudia Radu, fosta concurenta in sezonul 8 al emisiunii Chefi la cuțite, i-a surprins pe urmaritorii sai cu o schimbare radicala de look, la doi ani dupa ce a inceput procesul de slabit. Azi e complet transformata și puțini o mai recunosc.