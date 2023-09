Stiri pe aceeasi tema

- Prima petrecere din casa Mireasa a fost cu rasturnari de situație pentru Liviu. Fiul doamnei Lucica și-a inceput seara complimentand-o pe Daria. Liviu și Daria s-au sarutat, iar la scurt timp baiatul i-a facut o marturisire neașteptata Bogdanei, care s-a terminat cu un alt sarut.

- Adrian s-a inscris la Mireasa sperand ca iși va gasi jumatatea. Concurentul o are alaturi pe mama celui mai bun prieten, cea care l-a și incurajat sa vina la emisiune. Adrian spune ca și-a dorit mereu o familie și ca a avut, in trecut, cateva relații serioase.

- In ediția din aceasta seara, Marius Moise și Oana Monea s-au sarutat, dupa ce, inainte s-au contrazis. Concurentul a marturisit ca și-a dorit sa faca acest gest de cand a fost in club, dar a fost refuzat de ispita, dupa ce a consumat alcool.

- In ediția din aceasta seara de la Insula Iubirii 28 iulie, Razvan a cazut in ispita! Iubitul Emei Oprișan a dat frau liber sentimentelor imediat, dupa ce ales sa incheie relația cu partenera lui. Razvan nu a mai ținut cont de nimic și a mers in dormitor alaturi de ispita Daria, iar cei doi au avut parte…

- Mireasa mai are doar o saptamana și se va termina, iar concurenții au avut parte de petrecerea de inaintea nunții. Ei bine, Antonio nu a fost foarte cuminte la petrecerea burlacilor. Concurentul de la Mireasa a facut gesturi la care iubita lui, Maria, nu s-ar fi așteptat. Iata ce au declarat!

- Moment emotionant in viata fotbalistului constantean Ianis Hagi si a iubitei sale, Elena Tanase.Cei doi traiesc de cativa ani o frumoasa poveste de dragoste, iar fiul lui Gheorghe Hagi a decis sa faca acum pasul cel mare si sa o ceara de sotie pe frumoasa domnisoara.Totul s a petrecut la Paris, intr…