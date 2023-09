Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de astazi de la Mireasa, Bogdana a fost eliminata, ca urmare a votului public. Ea și Liviu spun ca se așteptau, deși aveau o speranța ca totuși concurenta va ramane in casa Mireasa. Bogdana a spus și ce planuri are pentru perioada urmatoare.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa, Alina a izbucnit in lacrimi. Concurenta, ajunsa parca la capatul puterilor, a spus tot ce avea pe suflet. Tanara susține ca nu reușește sa iși gaseasca locul in aceasta competiție.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 11 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, din data de 18 septembrie 2023, o concurenta a izbucnit in lacrimi dupa ce Florin Dumitrescu a deschis un subiect sensibil pentru ea. Care e povestea Ramonei Chelaru.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa a fost prezentat materialul in care Bogdana a ieșit la date cu Adrian. Intalnirea dintre cei doi a avut loc ca urmare a alinierii de saptamana trecuta, din gala. Cum a reacționat Liviu cand și-a vazut iubita in jacuzzi, cu un alt baiat din casa.

- La scurt timp dupa ce a declarat ca formeaza un cuplu cu Bogdana, Liviu a avut o discuție la cina cu Daria. Cina a avut loc la scurt timp dupa ce la Mireasa au fost difuzate imagini cu Liviu care le-a sarutat pe Daria și pe Bogdana la aceeași petrecere.

- Triunghi amoros in casa Mireasa? La prima petrecere din casa telespectatorii au putut asista la primul sarut al lui Liviu cu Daria. Doua ore mai tarziu insa, concurentul i-a facut o declarație șoc Bogdanei. Iata ce a avut Liviu sa ii spuna concurentei intre patru ochi.

- Alina de la Mireasa le-a aratat fanilor imagini inedite din casa pe care ea și Valentin și-o construiesc acum, iar imaginile sunt superbe. Aceasta a dezvaluit pe Instagram faptul ca este nerabdatoare ca proiectul sa fie finalizat.

- Alina și Valentin, foștii concurenți de la Mireasa, traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor. Dupa ce au anunțat, in urma cu cateva luni ca vor deveni parinți, cei doi s-au casatorit recent, iar de curand, fosta concurenta a postat prima imagine cu burtica de gravida.