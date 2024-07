Stiri pe aceeasi tema

- Momente emoționate in ediția de astazi a emisiunii Mireasa - Iubește de 10. Alexandru a fost primul baiat care a spart gheața și a pașit in plato pentru a le cunoaște pe cele opt fete care au venit sa iși gaseasca jumatatea.

- Alexandru a venit la Mireasa, in noul sezon, cu ganduri mari. Spune ca este pregatit sa se casatoreasca. Are 26 de ani, dar a lucrat mai mulți ani in strainatate. A avut o relație de un an care s-a terminat dupa ce fosta lui iubita a fost nevoita sa se intoarca in țara natala.

- Emisiunea matrimoniala Mireasa revine cu un nou sezon la Antena 1 , dar nu cu Simona Gherghe. Mirela Vaida ii va tine locul Simonei Gherghe la inceputul noului sezon. „Am primit cu nostalgie, cu bucurie si cu emotie propunerea de a incepe acest sezon Mireasa. Ii voi tine locul colegei noastre, Simona,…

- Mirela Vaida o inlocuiește pe Simona Gherghe pentru o scurta perioada la „Mireasa”, sezonul 20. Antena 1 a anunțat cand va incepe noul sezon al show-ului matrimonial.Reality show-ul matrimonial Mireasa revine luni, 29 iulie, cu cel de-al zecelea sezon si o multime de surprize, la Antena 1. „Mireasa…

- Reality show-ul matrimonial Mireasa revine luni cu cel de-al zecelea sezon si o multime de surprize, la Antena 1. Mireasa – Iubeste de 10! va putea fi urmarit de luni pana vineri, de la ora 14.00, intr-un nou platou si o noua casa. Premiera noului sezon o va aduce in fata telespectatorilor pe Mirela…

- Dupa cateva luni intense de competitie, sezonul noua al reality show-ului matrimonial Mireasa – Ritmul inimii a ajuns la final astazi la Antena 1. Cristina si Alexandru, Iuliana si Vlad, Maria si Stefan si Delia si Liviu sunt concurentii care și-au constr

- Dupa desparțirea și divorțul oficial de Sergiu, Madi de la Mireasa sezonul 8, simte, din nou, cum se spune, fluturi in stomac. Fosta concurenta a anunțat ca iubește din nou și ca este intr-o relație. Iata ce spune despre noul ei iubit.

- Ultima gala de vineri a starnit o mulțime de reacții in casa Mireasa. Albert, Alexandru și Vlad au intrat in cursa de eliminare, iar cei trei sunt convinși ca de acum incolo a inceput cu adevarat competiția.