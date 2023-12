Stiri pe aceeasi tema

- In pauza publicitara din ediția Mireasa de pe 1 decembrie 2023, Ioana și Marius au avut o discuție tensionata la scurt timp de la nominalizarea pe care au facut pentru cel mai slab și cel mai puternic cuplu din casa show-ului matrimonial, sezonul 8.

- Nominalizarile pentru cel mai bun, respectiv cel mai slab cuplu din casa Mireasa au dat startul unor tensiuni in competiție. Concurenții au reușit cu greu sa se puna de acord cu privire la cine ar fi bine sa voteze, in timp ce alții spun ca la mijloc este vorba despre premiu și ca ar trebui gandit strategic.

- Dezvaluiri controversate in emisiunea Mireasa! Mama Ioanei i-a transmis un mesaj disperat, dupa ce a gasit imagini cu Marius, pe un site cu escorte. Concurentul a fost vazut in ipostaze intime, iar acum femeia spera ca fiica ei sa nu se casatoreasca cu el. Iata ce decizie a luat Ioana!

- Tensiuni in casa Mireasa! Dupa ce a purtat o discuție aprinsa cu iubita lui, Ioana, Marius a incalcat regulamentul emisiunii. Concurentul s-a enervat atat de tare ca nu a mai ținut cont de nimic. A ieșit pe porțile casei și a spus ca iși dorește sa plece acasa.

- Ioana a fost ingrijorata pentru ca nu a mai primit o veste din partea familiei, dupa ce s-a declarat intr-un cuplu cu Marius. Așteptarea a luat sfarșit, iar doamna Veronica a intrat in direct la Mireasa, Capriciile Iubirii.

- Ediția din aceasta seara, 26 octombrie 2023, a emisiunii Mireasa a adus multe momente frumoase in casa. Ei bine, Ioana și Marius s-au ținut de mana in emisiune și au parut foarte apropiați unul de celalalt. Formeaza cei doi concurenți cel mai nou cuplu din casa?

- Ediția emisiunii Mireasa din aceasta seara a inceput cu cateva declarații controversate. Ioana și Marius au avut o discuție despre cariera lui, iar concurenta a fost șocata de nivelul de studii pe care il are și de trecutul sau controversat. Marius a activat in mai multe domenii, iar in ultima perioada…

- In ediția din data de 9 octombrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8, dupa ce s-a observat in unele materiale de saptamana trecuta, Bia a decis sa schimbe ceva in relația cu Robert. Mai mult, indragostita, concurenta i-a facut o declarație de dragoste surprinzatoare partenerului ei. Iata ce a declarat…