- Ioana a fost ingrijorata pentru ca nu a mai primit o veste din partea familiei, dupa ce s-a declarat intr-un cuplu cu Marius. Așteptarea a luat sfarșit, iar doamna Veronica a intrat in direct la Mireasa, Capriciile Iubirii.

- Doamna Anina a surprins pe toata lumea cu plecarea ei din casa Mireasa și apoi cu intoarcerea subita. Mama lui Robert s-a aflat in direct la Mireasa, Capriciile Iubirii pentru a-și explica gesturile.

- La scurt timp dupa ce Ioana a afirmat ca Adrian este un barbat imatur, doamna Maria a spus, la suparare, ca poate tanara ar trebui sa iși gaseasca un partener care sa fie mai in varsta. Concurenta s-a suparat cand a auzit afirmațiile facute de doamna Maria.

- Ioana s-a suparat pe doamna Maria dupa ce aceasta a spus, la suparare, ca fata ar trebui sa-și gaseasca un partener mai in varsta. Se intampla dupa ce concurenta afirma ca Adrian este imatur.

- Madi nu s-a mai abținut și a izbucnit in lacrimi in ediția de astazi a emisiunii Mireasa. Concurenta nu a mai putut sa iși stapaneasca emoțiile dupa ce a primit poze cu familia ei. De ce s-a ingrijorat tanara.

- Bia și Robert au avut parte de momente tandre in dormitor, iar niciun gest nu a scapat de camerele de filmat. In emisia Mireasa de pe 27 septembrie 2023 fanii emisiunii au putut vedea cat de „avansata” este cunoașterea celor doi concurenți ai sezonului 8.

- Giovana de la Mireasa și-a anunțat fanii ca a fost certificata la nivelul de manager in domeniul vanzarilor, unde lucreaza de mai mult timp. Iata ce a aparut pe contul ei de Instagram, de curand.

