- Ediția din aceasta seara de la Mireasa - Capriciile iubirii a adus momente tensionate in cuplul format din Valentin și Elena. Mama concurentului a intrat in direct, dand de ințeles ca nu mai are la fel ca inainte cuvinte de lauda la adresa iubitei fiului ei.

- Elena și Valentin au avut parte de o discuție serioasa la Mireasa, sezonul 9. Ea s-a plans de faptul ca nu gasește ințelegere din partea lui in perspectiva faptului ca ea a trait o experiența traumatizanta.

- Dupa ce Alexandru a marturisit ca a fost dependent de jocuri de noroc, tatal acestuia a intrat in direct. De asemenea, Cristina și Alexandru au discutat cu Elena, dupa ce fata a avut mai multe reclamații la adresa atitudinii cuplului fața de ea.

- Valentin a decis ca vrea sa opreasca orice cunoaștere cu Elena, dupa ce tanara a spus la camera ca spera sa intre baiatul potrivit pentru ea in casa Mireasa sezonul 9. De asemenea, concurentul a avut o reacție neașteptata cand fata a inceput sa iși exprime sentimentele pentru el.

- Elena este nemulțumita de felul in care Delia gestioneaza problemele administrative din casa Mireasa. Concurenta i-a adresat mai multe intrebari și i-a spus cat de important este rolul pe care il are, astfel ca ar trebui sa se impuna mai mult, fiindca apar numeroase dificultați in relațiile dintre ele.

- Mama și prietena din copilarie a Laurei au venit in casa Mireasa pentru a discuta cu tanara, la scurt timp dupa ce doamna Daniela a blocat-o astfel incat sa nu poata interacționa cu Cristian toata saptamana.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 13 martie 2024, din casa Mireasa. Capriciile iubirii. a fost una tensionata. A avut loc un adevarat scandal in casa. Valentin s-a enervat foarte tare și „a aruncat” cu vorbele. Iata de ce s-a enervat concurentul, dar și ce marturisiri a facut despre competiție!

- Petrecerea nu incepuse de foarte multa vreme cand Antonia și Valentin iși gaseau timp pentru un dialog de cuplu cu destainuiri și declarații. Ulterior, la party, concurentul a fost agresiv cu iubita sa.