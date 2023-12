Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal in casa Mireasa! Conflictul dintre doamna Anina și Bia este departe de a lua sfarșit! Mama lui Robert este hotarata sa refuze sa mai auda de iubita fiului ei și a facut acuzații grave, spunand ca ea profita de el. Doamna Anina i-a adresat replici usturatoare concurentei!

- Madi și Sergiu au citit mesajele fanilor lor, iar concurentul a fost șocat cand a aflat un lucru delicat despre partenera sa. Aceasta a povestit in timpul emisiunii o intamplare cu fostul iubit, pe care ar fi vrut sa o țina ascunsa de toata lumea.

- In cadrul emisiunii "Mireasa", Daria a avut o discuție sincera cu Adrian despre criteriile sale in alegerea partenerului de viața. Concurenta a explicat deschis de ce prefera sa fie selectiva in privința relațiilor, ținand cont de experiențele trecute.

- PEDEAPSA… Vasluianca Bianca Manolache, fosta Miss Romania, s-a pus rau cu șefii de la Antena 1, dupa ce, in urma eliminarii rapide din reality-show-ul „Mireasa”, tanara a dat de pamant cu celebra emisiune, acuzand ca in casa in care sunt ținuți concurenții, e plin de purici, iar colegii de competiție…

- Au aparut tensiuni in casa Mireasa. Andreea s-a simțit jignita dupa discuția avuta de Marius cu ceilalți colegi. Concurenta a marturisit ca el este neasumat in ceea ce privește comportamentul fața de Daria.

- Daria și Marius au avut apropieri la petrecerea de sambata din casa Mireasa, chiar daca spun ca nu iși doresc sa fie impreuna. Bogdan a avut un comentariu care l-a determinat pe Marius sa inițieze un schimb de replici.

- Daria și Marius de la Mireasa au ajuns la concluzia ca nu pot avea o relație și au decis sa punct cunoașterii. Dupa ce au anunțat ce decizie au luat, concurentul a vorbit cu restul baieților despre cele doua saptamani in care a incercat sa afle mai multe lucruri despre Daria.

- In ediția din data de 28 septembrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8 a sosit o noua concurența. Ioana, noua fata intrata in competiția de la Antena 1, a vorbit despre viața ei. Aceasta a revenit in țara pentru a participa la emisiunea care, spera ea, ii va aduce și marea dragoste. Cine este Ioana,…