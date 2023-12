Stiri pe aceeasi tema

- Nominalizarile pentru cel mai bun, respectiv cel mai slab cuplu din casa Mireasa au dat startul unor tensiuni in competiție. Concurenții au reușit cu greu sa se puna de acord cu privire la cine ar fi bine sa voteze, in timp ce alții spun ca la mijloc este vorba despre premiu și ca ar trebui gandit strategic.

- Dupa ce au participat la task-ul usturoiului, baieții din casa au participat apoi la task-ul sarutului. Cele trei cupluri care au participat au fost: Ana și Daniel, Andreea și Bogdan și Bogdana și Liviu. Un singur cuplu a ieșit insa caștigator, cel format din Andreea și Bogdan.

- Panica in casa Mireasa! Bogdan a leșinat in fața concurenților, in timpul unei provocari! Colegii lui au fost șocați de ceea ce s-au intamplat și au sarit in ajutorul lui. Concurentului i s-a facut rau, iar starea sa s-a agravat dintr-o data.

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase, dar și discrete, cupluri din showbiz-ul romanesc, insa puțini știu care este diferența de varsta dintre Gina Pistol și Smiley. Relația juratului de la Vocea Romaniei este un adevarat exemplu in lumea vedetelor. Unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz…

- Ion și Raluca Șaulescu, cuplul care s-a casatorit in show-ul de televiziune Mireasa, au intrat cu stangul in Cursa iubirii, show-ul de la Prima TV. Inca din primul episod cei doi s-au certat. Motivul? Raluca nu a putut ține pasul cu soțul ei la probele fizice iar cei doi au pierdut puncte importante.…

- Ediția din aceasta seara, data de 3 octombrie 2023, a adus multe emoții la Mireasa și asta pentru ca Daniel a primit o scrisoare de la fratele lui. Acesta și-a exprimat parerea despre iubita concurentului, Ana, și i-a spus cateva cuvinte importante fratelui sau. Iata ce parere are barbatul despre relația…

- Un nou cuplu in casa Mireasa! La aproximativ o saptamana de cand au anunțat ca se afla intr-o cunoaștere, Andreea și Bogdan s-au sarutat pentru prima data la petrecerea de sambata și, ulterior, au confirmat ca formeaza un cuplu.

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, Irina și Alex au aparut in ipostaze tandre, fosta concurenta a marturisit daca formeaza sau nu un cuplu cu tanarul. Cei doi au mai fost impreuna și in casa Mireasa, dar dupa cateva zile au decis sa se desparta.