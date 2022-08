Stiri pe aceeasi tema

- Robert, fostul concurent din sezonul 5 Mireasa, și-a speriat susținatorii dupa ce prietenul sau, Cosmin, a dat vestea ca acesta a fost implicat intr-un accident rutier. In ultimele zile au aparut tot felul de informații neașteptate despre incidentul grav, motiv pentru care tanarul s-a decis sa lamureasca…

- Invitat la Mireasa: Confesiuni, Liviu Olteanu a vorbit despre parcursul sau in sezonul 3, dar și despre ce a insemnat victoria sa in emisiune. Fostul concurent a enumerat cateva dintre activitațile pentru care a cheltuit banii caștigați la premiu.

- Andreea și Marian s-au cunoscut in emisiunea „Mireasa”, sezonul 3, de la Antena 1. Relația lor a continuat și dupa show-ul matrimonial, insa pana acum, cand el a anunțat separarea de femeia care a fost la un pas sa ii devina soție. Cei doi s-au clasat pe locul doi in finala „Mireasa”, sezonul 3. Chiar…

- In episodul Mireasa: Confesiuni in care Inimioara a vorbit deschis despre legatura cu Sebastian, ea a spus ca tamarul nu s-a comportat adecvat și ca atitudinea lui a speriat-o. Iata cum au stat lucrurile din punctul de vedere al lui Sebastian.

- Anamaria Lapuștea, fosta partenera a lui Bogdan, a publicat o imagine de-a dreptul neașteptata in mediul online cu doamna Ioana, femeia care a venit in sezonul 3 Mireasa pentru a-l susține pe Valentin. Iata cum s-au fotografiat cele doua.

- Sabrina s-a plans de faptul ca este judecata pentru felul in care cum arata și ca ar consuma prea mult alcool. Chiar Perneș i-a reproșat acest lucru, in timpul unei discuții aprinse. A luat-o in brațe, pe sus, pe concurenta, iar aceasta a izbucnit imediat. Iata ce a urmat intre cei doi concurenți!

- Andrei și Yana s-au desparțit, decizia a fost a baiatului. Noaptea nu a fost un sfetnic bun pentru ei, sunt inca separați și discuțiile au continuat cu un schimb de replici acide. Doamna Mioara este la un pas sa cedeze, vrea sa plece din emisiune, relația fiului o consuma și nu se mai simte deloc bine.

- Claudia Amuzica, concurenta de care Mihai Bendeac s-a indragostit in audiții și pe care a promis sa o ia de nevasta daca ajunge in finala, a venit in aceasta seara imbracata in rochie de mireasa.