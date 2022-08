Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la emisiunea de pe AntenaPlay Mireasa: Confesiuni, Liviu Olteanu a vorbit despre perioada pe care a trait-o alaturi de Maria dupa Finala sezonului 3, precum și despre desparțirea de cea care i-a fost soție.

- Alina și Valentin au dat din casa in noul episod Mireasa: Confesiuni de la AntenaPlay. Cei doi au spus in ce cupluri nu cred și fata a dezvaluit ce i-a zis Sabrina cand erau in drum spre locul unde se ține Finala.

- Giovana și Sese au acordat un interviu, in exclusivitate pentru Mireasa: Confesiuni de pe AntenaPlay, dupa ce au fost desemnați caștigatorii sezonului 5 Mireasa. Aceștia au raspuns la mai multe intrebari ”incomode” și chiar au dezvaluit cine a fost, din punct lor de vedere, cel mai antipatic concurent.

- Ieri a avut loc finala show-ului Mireasa, sezonul 5, de la Antena 1, iar marii caștigatori au plecat acasa casatoriți, dar și cu premiul de 40.000 de euro. Simona Gherghe, moderatoarea emisiunii, a plecat și ea imediat in vacanța dupa ce sezonul 5 și-a inchis porțile.

- Simona Gherghe a transmis un mesaj surprinzator la scurt timp de la Finala sezonului 5 Mireasa. Iata unde a plecat prezenatoarea TV dupa ce un nou sezon al show-ului matrimonial de la Antena 1 s-a incheiat.

- Ultima saptamana din competitia Mireasa, inainte de marea finala a sezonului cinci, difuzata luni, 18 iulie, de la 14:00, la Antena 1, le-a oferit cuplurilor aflate in cursa pentru marele premiu, la fel ca si in sezoanele trecute, posibilitatea de a petrece timp impreuna si de a se cunoaste mai bine,…

- Ion și Raluca au fost invitați la XNS Show in cea mai recenta emisiune. Fostul concurent de la Mireasa a spus ca a fost nemulțumit de cuvintele lui Alex, iubitul Anei, care inca nu a trecut peste faptul ca a pierdut marele premiu.

- Deși exista patru cupluri logodite in casa Mireasa sezon 5, doua dintre ele au tot repetat ca nu vor sa se casatoreasca in Marea Finala. Totuși, toate patru vor sa depuna actele in vederea casatoriei.