- Bia și Robert au avut parte de momente tandre in dormitor, iar niciun gest nu a scapat de camerele de filmat. In emisia Mireasa de pe 27 septembrie 2023 fanii emisiunii au putut vedea cat de „avansata” este cunoașterea celor doi concurenți ai sezonului 8.

- Robert și Bia au declarat in ediția de ieri de la Mireasa ca iși doresc sa se cunoasca mai bine. Cei doi petrec tot mai mult timp impreuna, iar tanara l-a intrebat ce iși dorește de la viitoarea lui iubita și daca se gandește la momentul in care se va casatori.

- Dupa scandalul uriaș dintre Bia și doamna Anina, concurentuș și Robert au inceput sa devina tot mai apropiați. Cei doi au spus ca iși doresc sa se cunoasca mai bine, iar concurentul chiar i-a marturisit tinerei ca ea este singura fata din casa cu care rezoneaza.

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, Irina și Alex au aparut in ipostaze tandre, fosta concurenta a marturisit daca formeaza sau nu un cuplu cu tanarul. Cei doi au mai fost impreuna și in casa Mireasa, dar dupa cateva zile au decis sa se desparta.

- Ana și Daniel au petrecut tot mai mult timp impreuna și au recunoscut ca exista o atracție. Doamna Crina, mama lui Bogdan a sfatuit-o pe concurenta sa nu ascunda acest lucru, pentru ca este evident ca au o conexiune speciala.

- Razvan Popescu este unul dintre cei mi indragiți oameni de radio, insa, puțini sunt cei care știu cu arata și cu ce se ocupa femeia care ii este alaturi de 13 ani. Acesta a facut dezvluiri interesante din casnicia lui.Razvan Popescu a dezvaluit cum a cunoscut pe femeia vieții sale care, in ciuda profesiei,…

- Sebaidin și Ada formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Mireasa. Povestea lor a inceput in competiția matrimoniala de la Antena 1, unde s-au cunoscut, insa și-au dat o șansa cu adevarat abia in afara show-ului.

- Lavinia Pirva a facut marturisiri din viața de cuplu. Artista și-a deschis sufletul și a dezvaluit unul dintre secretele unui mariaj fericit, cum reușesc ea și Ștefan Banica Jr sa pastreze vie relația. Cum reușesc Lavinia Pirva și Ștefan Banica Jr sa mențina vie relația Cele doua vedete formeaza una…