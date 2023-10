Stiri pe aceeasi tema

- Andreea se teme ca Bogdan se poate intoarce in cazino și spune ca nu poate accepta o relație cu un barbat ce e atras de jocurile de noroc. Astfel, a luat decizia sa puna punct legaturii amoroase.

- Marele campion la natatie David Popovici, recordmanul mondial in proba de 100 metri liber, implineste vineri 19 ani. Desi in acest an nu a reusit sa-si apere titlurile mondiale la 100 metri liber si 200 metri liber, Popovici a luat Bacalaureatul cu media 8.65 si va fi student la Facultatea…

- Triunghi amoros in casa Mireasa? La prima petrecere din casa telespectatorii au putut asista la primul sarut al lui Liviu cu Daria. Doua ore mai tarziu insa, concurentul i-a facut o declarație șoc Bogdanei. Iata ce a avut Liviu sa ii spuna concurentei intre patru ochi.

- Ana și Daniel au petrecut tot mai mult timp impreuna și au recunoscut ca exista o atracție. Doamna Crina, mama lui Bogdan a sfatuit-o pe concurenta sa nu ascunda acest lucru, pentru ca este evident ca au o conexiune speciala.

- Sorin Razvan Butnariu a venit la Chefi la cuțite cu o poveste de viața impresionanta, dar și cu binecuvantarea ierarhului inainte de a veni la emisiune. Concurentul spune ca este pasionat de bucatarie și a gatit menemen.

- Concurenții sezonului 8 au inceput sa se cunoasca mai bine, in emisiunea Mireasa. Cei care au avut parte de o intalnire pe nevazute au fost Sergiu și Andreea. Chiar daca a fost prima interacțiune intre cei doi, concurentul i-a marturisit ca fosta lui iubita a facut intrerupere de sarcina, acesta fiind…

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa a inceput cu o poveste trista și o intamplare greu de imaginat. Bogdan a dezvaluit cum a fost inșelat de fosta lui soție, de fața cu el. Concurentul are o poveste de viața cu care i-a impresionat pe ceilalți baieți, care au ascultat totul cu parere de rau.