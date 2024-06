Stiri pe aceeasi tema

- In cursa de eliminare care a fost valabila pana in gala de pe 21 iunie 2024 de la Mireasa s-au aflat 3 cupluri: Vlad și Iuliana, Maria și Ștefan și Albert și Laura. Gabriela Cristea a anunțat rezultatul!

- Ediția din aceasta seara de la Mireasa - Capriciile iubirii a adus momente tensionate in cuplul format din Valentin și Elena. Mama concurentului a intrat in direct, dand de ințeles ca nu mai are la fel ca inainte cuvinte de lauda la adresa iubitei fiului ei.

- Maria și Ștefan au obținut votul favorabil din partea concurenților pentru a petrece noaptea impreuna, așa ca au stat unul cu celalalt in declarații și apropiere maxima. Tanara i-a facut o mulțime de complimente iubitului sau.

- Deși subiectul casatorie a starnit controverse atunci cand a fost discutat de Vlad și Iuliana, concurentul pare decis ca actuala partenera de viața este cea cu care vrea sa iși petreaca tot restul vieții. Acesta a dezvaluit ca și-ar dori un copil cu Iuliana.

- Ediția de joi, din data de 9 mai 3024, a emisiunii Mireasa - Capriile iubirii a adus multe emoții in casa și asta pentru ca mai mulți concurenți au vorbit despre nunta. Vlad a marturisit ca iși dorește sa se casatoreasca! Concurentul a vorbit deschis despre acest subiect. Iata ce declarații a facut,…

- Ultima gala de vineri a starnit o mulțime de reacții in casa Mireasa. Albert, Alexandru și Vlad au intrat in cursa de eliminare, iar cei trei sunt convinși ca de acum incolo a inceput cu adevarat competiția.

- Delia și Liviu au aflat ce cred oamenii de acasa despre ei, asta pentru ca au putut sa citeasca o parte din comentarii intr-un live pe YouTube. Printre mesajele de incurajare pentru cei doi, s-au aflat și alte reacții, unele dintre ele la adresa Deliei, acuzata ca a intervenit intre Liviu și Iuliana.

- Ediția din data de 26 martie 2024 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii. a adus tensiuni in casa! Mama Iulianei a facut acuzații grave la adresa lui Liviu. Iata ce declarații neașteptate a facut femeia cu privire la concurent!