- Recent, Cristina și Alexandru au avut parte de o escapada romantica. Cei doi indragostiți s-au bucurat de frumusețile naturale din Delta Dunarii. Concurenta a spus ce așteptari are de la barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste.

- Cristian și-a spus parerea cu privire la care ar fi motivul pentru care Maria, fosta lui iubita, a venit in emisiune. Ce a spus tanarul in cadrul ediției de astazi de la Mireasa - Capriciile Iubirii.

- Momente tensionate la Mireasa - Capriciile Iubirii! Alexandru și Cristian Marinescu s-au certat in fața camerelor de filmat! Nu au mai ținut cont de faptul ca sunt filmați și au spus tot ce i-a deranjat unul la celalalt! Nu s-au abținut nici de la replici foarte dure!

- Laura este deranjata de comportamentul lui Albert. Cu toate acestea, concurentul de la Mireasa - Capriciile Iubirii este de parere ca nu trebuie sa se schimbe. Iata ce au discutat cei doi tineri indragostiți.

- Alexandru și Cristina au stat desparțiți in perioada in care el a fost eliminat, iar starile prin care a trecut au fost mai dificile decat ar fi crezut! Alexandru și-a deschis sufletul in emisiune și a vorbit despre cum a fost acea perioada pentru el și a facut declarații surprinzatoare!

- Elena a recunoscut ca are o oarecare teama sa vorbeasca deschis cu Valetin. Ce a marturisit concurenta, in cea mai noua ediție a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii. Iata ce au discutat cei doi.

- Ionel a dezvaluit din ce motiv a ales sa se intoarca in emisiune, dupa ce a vorbit cu mama ei. Concurenta nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi. Ce a marturisit tanara in cadrul ediției de astazi de la Mireasa - Capriciile Iubirii.

- Dupa ce Alexandru a marturisit ca a fost dependent de jocuri de noroc, tatal acestuia a intrat in direct. De asemenea, Cristina și Alexandru au discutat cu Elena, dupa ce fata a avut mai multe reclamații la adresa atitudinii cuplului fața de ea.