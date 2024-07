Stiri pe aceeasi tema

- Scandal uriaș la Mireasa - Capriciile Iubirii! Tatal Deliei a intrat in direct și a avut o discuție tensionata cu doamna Iuliana. Barbatul a fost foarte revoltat de comentariile pe care ea le-ar fi facut despre Delia și i-a cerut explicații!

- Patru cupluri de la Mireasa au depus deja actele de casatorie! Se pregatesc pentru cel mai emoționant moment din viața lor. Au trait clipe intense și sunt nerbadatori sa spuna marele ”da” in emisiune! Inca cateva zile ii mai despart de momentul in care vor deveni soț și soție.

- Antonia și doamna Daniela și-au adresat replici dure in ediția de joi, 27 iunie 2024, de la Mireasa - Capriciile Iubirii. Mama lui Cristian Marinescu a rabufnit atunci cand tanara a spus ca nu mai poate sa stea in aceeași casa cu ea.

- Ultimele zile au fost mai complicate pentru Elena, asta dupa ce au aparut ceva probleme intre ea și Valentin. Și de parca situația nu ar fi fost deja dificila, ieri, mama lui Valentin a intrat in direct la Mireasa - Capriciile iubirii, spunand ca a observat o schimbare a tinerei fața de fiul ei. Nici…

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 21 mai 2024, din casa Mireasa - Capriciile Iubirii a fost una plina de tensiune. A avut loc o noua cearta pe mancare in casa! Doamna Floarea și doamna Iuliana sunt in plin scandal. Iata de ce se cearta cele doua femei!

- Ediția din data de 1 mai 2024 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii de la Antena Stars a adus tensiuni in casa. Au fost tachinari intre Iuliana și Vlad! Cei doi s-au ținut de mana in timpul emisiunii, deși s-au certat! Iata de la ce au pornit discuțiile dintre cei doi concurenți de la Mireasa!

- Au aparut tensiuni intre Albert și Ionela! Concurenta a fost in cursa pentru eliminare, dar in urma voturilor concurenților, a ramas in emisiune. Deși ar fi fost o veste buna, se pare ca ea regreta ca nu pleaca acasa. Totul s-ar fi intamplat din cauza lui Albert.

- Vlad a vorbit codat in casa Mireasa, iar fanii emisiunii au facut tot felul de speculații. Simona Gherghe i-a spus tanarului la Mireasa: Capriciile Iubirii ca faptul ca nu a explicat clar la ce se referea, a dus la multe speculații pe grupurile emisiunii.