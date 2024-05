Stiri pe aceeasi tema

- Apar tensiuni in cuplul format din Maria și Ștefan. Concurenta a fost deranjata de comportamentul iubitului ei, pe care l-a avut fața de o alta domnișoara din competiție. Aceasta i-a reproșat mai multe cuvinte și au reușit sa ajunga la o concluzie care ii va ajuta pe viitor.

- A inceput șirul marturirilor la Mireasa! Ștefan a luat-o prin surprindere pe Maria, cand i-a dezvaluit ca a avut o relație de iubire, dar in care a fost amant. Concurenta a aflat informații incediare despre el, pentru care i-a cerut, insa, explicații!

- Antonia a fost acuzata de fani ca i-a jefuit casa fostului iubit. Cei doi s-au desparțit in urma cu șase ani, dupa multe episoade in care, potrivit spuselor ei, s-ar fi certat destul de rau și ar fi fost inchisa in casa de catre partenerul ei.

- Maria și Ștefan formeaza un cuplu indragit in casa Mireasa, dar au aparut mici probleme intre ei. Cei doi au avut numeroase discuții in contradictoriu, dupa ce concurenta a fost deranjata de atitudinea iubitului.

- Maria a vrut sa afle cat mai multe detalii despre trecutul lui Ștefan, așa ca l-a luat pe acesta la intrebari despre Adriana, noua concurenta din casa alaturi de care, in trecut, baiatul ar fi trait o frumoasa poveste de dragoste.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 18 martie 2024, a adus multe emoții in casa Mireasa - Capriciile iubirii! Concurenții au fost destul de agitați, astfel ca nu s-au putut bucura de nimic din emisiune. Alexandru și Cristina au fost triști in urma nominalizarilor! Concurenta a intrat in cursa de…

- In ediția din data de 8 martie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, un nou concurent a calcat pragul emisiunii. Ștefan, in varsta de 25 de ani și absolvent al Facultații de Educație Fizica și Sport, a venit pentru a-și intalni marea dragoste in cadrul competiției de la Antena 1. Mai mult decat atat,…

- Cristina și Alex s-au declarat in urma cu o luna un cuplu, dar se pare ca inca exista unele probleme intre cei doi. Concurenta se teme ca dintr-o relație frumoasa ar putea ca intr-o zi totul sa se spulbere.