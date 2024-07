Stiri pe aceeasi tema

- Delia și Liviu de la Mireasa au implinit trei luni de cand formeaza un cuplu și sunt mai siguri ca niciodata ca le este scris sa fie impreuna. Cei doi s-au intrecut in surprize, prima fiind concurenta. Au planuri mari și pentru cand se va termina competiția.

- Ultimul task de la Mireasa a adus și ceva probleme pentru Cristina. Concurenta s-a accidentat și a avut nevoie de ajutorul medicilor, iar in ediția de astazi a venit cu mana bandajata. Și inelul de logodna a avut de suferit, caci s-a indoit. Cristina a facut echipa cu Alex impotriva lui Cristi și a…

- Ceilalți baieți din casa Mireasa sunt de parere ca iubitul Antoniei a tras mai mult chiulul atunci cand a venit vorba de curațenie. Cristian Marinescu recunoaște ca nu se numara printre activitațile lui preferate și ca și in fața de acasa, tot partenera ar fi cea care s-ar ocupa de treburi in casa.

- Ediția din aceasta seara de la Mireasa - Capriciile iubirii a adus momente tensionate in cuplul format din Valentin și Elena. Mama concurentului a intrat in direct, dand de ințeles ca nu mai are la fel ca inainte cuvinte de lauda la adresa iubitei fiului ei.

- Maria și Ștefan au obținut votul favorabil din partea concurenților pentru a petrece noaptea impreuna, așa ca au stat unul cu celalalt in declarații și apropiere maxima. Tanara i-a facut o mulțime de complimente iubitului sau.

- Delia și Liviu au aflat ce cred oamenii de acasa despre ei, asta pentru ca au putut sa citeasca o parte din comentarii intr-un live pe YouTube. Printre mesajele de incurajare pentru cei doi, s-au aflat și alte reacții, unele dintre ele la adresa Deliei, acuzata ca a intervenit intre Liviu și Iuliana.

- Antonia a fost acuzata de fani ca i-a jefuit casa fostului iubit. Cei doi s-au desparțit in urma cu șase ani, dupa multe episoade in care, potrivit spuselor ei, s-ar fi certat destul de rau și ar fi fost inchisa in casa de catre partenerul ei.

- Delia și Liviu formeaza un cuplu recent in casa Mireasa și au inceput sa se afișeze tot mai mult. Cu toate ca tinerii sunt gata sa se cunoasca cat mai bine și devin serioși, doamna Ioana nu crede in gesturile pe carele afișeaza și ii considera falși.