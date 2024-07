Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul task de la Mireasa a adus și ceva probleme pentru Cristina. Concurenta s-a accidentat și a avut nevoie de ajutorul medicilor, iar in ediția de astazi a venit cu mana bandajata. Și inelul de logodna a avut de suferit, caci s-a indoit. Cristina a facut echipa cu Alex impotriva lui Cristi și a…

- Fiica lui Blaze și a Izabelei Okpata a implinit un an, iar parinții sunt in culmea bucuriei. Micuța Jessica Ilinca le-a schimbat viața celor doi de cand a venit pe lume, iar acum, de ziua sa, mamica a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare in care iși marturisește sentimentele.

- Maria și Ștefan au obținut votul favorabil din partea concurenților pentru a petrece noaptea impreuna, așa ca au stat unul cu celalalt in declarații și apropiere maxima. Tanara i-a facut o mulțime de complimente iubitului sau.

- In Casa Mireasa, cuplurile devin tot mai solide și au numeroase planuri de viitor. Așa se intampla și in cazul Deliei și a lui Liviu. Cei doi comunica frecvent despre visurile pe care le au dupa ce vor ieși din emisiune și sunt pregatiți pentru o noua viața impreuna.

- Antonia a trecut printr-o criza de nervi inainte de petrecerea de sambata seara. Deși s-ar fi așteptat sa fie pregatita pentru distracție și nerabdatoare sa iși petreaca timpul cu iubitul ei, alte detalii i-au atras atenția Antoniei. Doar Cristian a mai reușit sa o calmeze.

- La petrecerea de zilele trecute, Albert s-a apropiat de Adriana. Cei doi concurenți se afla, din nou, in cunoaștere. Ce au declarat cand au fost intrebați de prezentatoarea emisiunii, Gabriela Cristea, ce fel de relație au in prezent.

- Delia și Liviu au aflat ce cred oamenii de acasa despre ei, asta pentru ca au putut sa citeasca o parte din comentarii intr-un live pe YouTube. Printre mesajele de incurajare pentru cei doi, s-au aflat și alte reacții, unele dintre ele la adresa Deliei, acuzata ca a intervenit intre Liviu și Iuliana.

- Antonia a fost acuzata de fani ca i-a jefuit casa fostului iubit. Cei doi s-au desparțit in urma cu șase ani, dupa multe episoade in care, potrivit spuselor ei, s-ar fi certat destul de rau și ar fi fost inchisa in casa de catre partenerul ei.