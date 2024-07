Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea „Mireasa”, sezonul 9, a ajuns la final! Cristina si Alexandru, Iuliana si Vlad, Maria si Stefan si Delia si Liviu sunt concurentii care cred in povestea lor de dragoste, spunand „DA” in direct, in fata ofiterului Starii Civile. Insa, telespectatorii au decis cine merita premiul cel mare in…

- Petrecerea burlacilor a fost organizata pentru distracția concurenților, dar au aparut numeroase controverse in urma celor intamplate. Cuplul format din Elena și Valentin au trecut prin momente intense, iar tanara și-a marturisit supararea cu privire la comportamentul iubitului.

- Ediția din aceasta seara de la Mireasa - Capriciile iubirii a adus momente tensionate in cuplul format din Valentin și Elena. Mama concurentului a intrat in direct, dand de ințeles ca nu mai are la fel ca inainte cuvinte de lauda la adresa iubitei fiului ei.

- Maria și Ștefan au obținut votul favorabil din partea concurenților pentru a petrece noaptea impreuna, așa ca au stat unul cu celalalt in declarații și apropiere maxima. Tanara i-a facut o mulțime de complimente iubitului sau.

- Antonia și Cristian s-au certat din cauza tensiunii competiției. Cei doi au avut mai multe discuții in contradictoriu, mai ales dupa ce Andrada a facut cateva acuzațiile grave la adresa concurentei.

- Deși subiectul casatorie a starnit controverse atunci cand a fost discutat de Vlad și Iuliana, concurentul pare decis ca actuala partenera de viața este cea cu care vrea sa iși petreaca tot restul vieții. Acesta a dezvaluit ca și-ar dori un copil cu Iuliana.

- Ediția de joi, din data de 9 mai 3024, a emisiunii Mireasa - Capriile iubirii a adus multe emoții in casa și asta pentru ca mai mulți concurenți au vorbit despre nunta. Vlad a marturisit ca iși dorește sa se casatoreasca! Concurentul a vorbit deschis despre acest subiect. Iata ce declarații a facut,…

- Antonia a fost eliminata in urma cu mai bine de o saptamana de la Mireasa, dar astazi ea și Cristian s-au reintalnit. Concurentul a cerut ca iubita lui sa revina in competiție, iar concurenta spune ca este pregatita sa se intoarca, de aceasta data mult mai ințeleapta.