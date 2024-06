Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de astazi de la Mireasa a adus momente dificile pentru Vlad, care urma sa afle daca pleaca acasa. Dupa ce inițial a aflat ca a fost eliminat, mai apoi a fost salvat pentru ca era in topul preferințelor publicului.

- In cursa de eliminare care a fost valabila pana in gala de pe 21 iunie 2024 de la Mireasa s-au aflat 3 cupluri: Vlad și Iuliana, Maria și Ștefan și Albert și Laura. Gabriela Cristea a anunțat rezultatul!

- Ultimul task de la Mireasa a adus și ceva probleme pentru Cristina. Concurenta s-a accidentat și a avut nevoie de ajutorul medicilor, iar in ediția de astazi a venit cu mana bandajata. Și inelul de logodna a avut de suferit, caci s-a indoit. Cristina a facut echipa cu Alex impotriva lui Cristi și a…

- Laura este deranjata de comportamentul lui Albert. Cu toate acestea, concurentul de la Mireasa - Capriciile Iubirii este de parere ca nu trebuie sa se schimbe. Iata ce au discutat cei doi tineri indragostiți.

- Antonia a fost eliminata in urma cu mai bine de o saptamana de la Mireasa, dar astazi ea și Cristian s-au reintalnit. Concurentul a cerut ca iubita lui sa revina in competiție, iar concurenta spune ca este pregatita sa se intoarca, de aceasta data mult mai ințeleapta.

- Ultima gala de vineri a starnit o mulțime de reacții in casa Mireasa. Albert, Alexandru și Vlad au intrat in cursa de eliminare, iar cei trei sunt convinși ca de acum incolo a inceput cu adevarat competiția.

- La petrecerea de zilele trecute, Albert s-a apropiat de Adriana. Cei doi concurenți se afla, din nou, in cunoaștere. Ce au declarat cand au fost intrebați de prezentatoarea emisiunii, Gabriela Cristea, ce fel de relație au in prezent.

- Antonia a fost acuzata de fani ca i-a jefuit casa fostului iubit. Cei doi s-au desparțit in urma cu șase ani, dupa multe episoade in care, potrivit spuselor ei, s-ar fi certat destul de rau și ar fi fost inchisa in casa de catre partenerul ei.