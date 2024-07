Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea „Mireasa”, sezonul 9, a ajuns la final! Cristina si Alexandru, Iuliana si Vlad, Maria si Stefan si Delia si Liviu sunt concurentii care cred in povestea lor de dragoste, spunand „DA” in direct, in fata ofiterului Starii Civile. Insa, telespectatorii au decis cine merita premiul cel mare in…

- Dupa cateva luni intense de competitie, sezonul noua al reality show-ului matrimonial Mireasa – Ritmul inimii a ajuns la final astazi la Antena 1. Cristina si Alexandru, Iuliana si Vlad, Maria si Stefan si Delia si Liviu sunt concurentii care și-au constr

- Mult a fost, puțin a mai ramas pentru cuplurile de la Mireasa care vor sa se casatoreasca in Marea Finala. Printre ei se numara și Delia și Liviu, care au depus actele pentru a face cununia civila. Concurenta este incantata ca urmeaza sa se marite, așa ca i-a cerut sfatul doamnei Daniela.

- Mult a fost, puțin a mai ramas pentru cuplurile de la Mireasa care vor sa se casatoreasca in Marea Finala. Printre ei se numara și Delia și Liviu, care au depus actele pentru a face cununia civila. Concurenta este incantata ca urmeaza sa se marite, așa ca i-a cerut sfatul doamnei Daniela.

- Delia și Liviu de la Mireasa au implinit trei luni de cand formeaza un cuplu și sunt mai siguri ca niciodata ca le este scris sa fie impreuna. Cei doi s-au intrecut in surprize, prima fiind concurenta. Au planuri mari și pentru cand se va termina competiția.

- In Casa Mireasa, cuplurile devin tot mai solide și au numeroase planuri de viitor. Așa se intampla și in cazul Deliei și a lui Liviu. Cei doi comunica frecvent despre visurile pe care le au dupa ce vor ieși din emisiune și sunt pregatiți pentru o noua viața impreuna.

- Ce rezerva horoscopul iubirii 13-19 mai 2024 pentru cele doisprezece semne ale zodiacului. Unii nativi iși vor duce relația la un alt nivel. Alții insa, vor fi nevoiți sa treaca prin desparțiri dureroase, fiindca planetele nu le susțin legaturile amoroase, iar energiile partenerilor sunt diferite. Horoscopul…

- Liviu, care poate vorbi cu Laura doar in live ca urmare a blocarii doamnei Viorica, a avut ceva sa-i spuna fetei. Laura și Delia s-au imprietenit la inceputul sezonului 9, iar acum Laura a avut un reproș pentru iubita lui Liviu.