- Laura este deranjata de comportamentul lui Albert. Cu toate acestea, concurentul de la Mireasa - Capriciile Iubirii este de parere ca nu trebuie sa se schimbe. Iata ce au discutat cei doi tineri indragostiți.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 30 mai 2024, din casa Mireasa - Capriciile Iubirii a fost una plina de tensiune și asta pentru ca Antonia a avut o discuție aprinsa cu fosta iubita a lui Cristian, Maria Lungu, la task-ul cabinei telefonice. Iata de ce s-au certat cele doua!

- Maria Lungu, fosta iubita a lui Cristian vrea sa intre in casa Mireasa. Tanara a susține ca vrea sa faca lumina in mai multe situații dupa ce a fost menționata de mai multe ori in emisiune.

- Natalia a fost eliminata din casa Mireasa, dar nu a plecat pana cand nu a spus totul! In timp ce iși pregatea bagajul de plecare, a ibzucnit și l-a pus la zid pe Cristian! Concurenta a facut acuzații grave și este convinsa care este motivul pentru care a venit in emisiunea Mireasa. Iata cum l-a aparat…

- Antonia a fost pusa la zid de Andrada, dar nu s-a lasat intimidata de acuzațiile grave! Fosta concurenta ar fi aflast informații compromițatoare despre iubita lui Cristian Marinescu, pe care le-a facut publice in cadrul emisiunii. Iata cum se apara Antonia și care ar fi adevarul!

- Au aparut tensiuni intre Albert și Ionela! Concurenta a fost in cursa pentru eliminare, dar in urma voturilor concurenților, a ramas in emisiune. Deși ar fi fost o veste buna, se pare ca ea regreta ca nu pleaca acasa. Totul s-ar fi intamplat din cauza lui Albert.

- Cristian Marinescu de la Mireasa, sezonul 9, a format un cuplu in urma cu ceva timp cu Maria Lungu, tanara care a facut lumina cu privire la relația lor. Concurentul a declarat ca deși și-a dorit ceva serios, iubita lui de la acea vreme nu a vrut același lucru. Maria Lungu spune ca s-a saturat ca tanarul…

- Irinel Columbeanu a fost vizitat la azil de Oana Cojocaru, care l-a și scos la o plimbare. Fostul milionar a fost bucuros de intalnirea cu fosta iubita, care e mai tanara decat el cu 40 de ani. Timp de trei ani de zile Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru au avut o relație, din 2018 pana in 2021, insa…