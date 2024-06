Stiri pe aceeasi tema

- Albert și Laura au numeroase planuri impreuna pe care vor sa le puna in aplicare dupa ce vor ieși din competiția Mireasa. Cei doi sunt pregatiți sa infrunte viața de zi cu zi, avand cateva obiective de atins. In ceea ce privește parcursul lor in emisiune, s-au maturizat și au invațat lecții noi.

- In cursa de eliminare care a fost valabila pana in gala de pe 21 iunie 2024 de la Mireasa s-au aflat 3 cupluri: Vlad și Iuliana, Maria și Ștefan și Albert și Laura. Gabriela Cristea a anunțat rezultatul!

- Laura este deranjata de comportamentul lui Albert. Cu toate acestea, concurentul de la Mireasa - Capriciile Iubirii este de parere ca nu trebuie sa se schimbe. Iata ce au discutat cei doi tineri indragostiți.

- Maria și Ștefan formeaza un cuplu indragit in casa Mireasa și sunt pregatiți pentru o viața in doi. Concurenții și-au povestit numeroase detalii despre trecutul lor pentru a se cunoaște cat mai bine, menționand și cum a inceput relația dintre ei, cand ambii erau sceptici.

- Care a fost reacția Ionelei, dupa ce a aflat ca a fost eliminata din emisiune. Cum s-a simțit indragita concurenta, dar și ce spune despre plecarea acasa. Tanara a dezvaluit daca ar mai fi vrut o relație cu Albert.

- Au aparut tensiuni intre Albert și Ionela! Concurenta a fost in cursa pentru eliminare, dar in urma voturilor concurenților, a ramas in emisiune. Deși ar fi fost o veste buna, se pare ca ea regreta ca nu pleaca acasa. Totul s-ar fi intamplat din cauza lui Albert.

- Laura nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi! Conurenta a dezvaluit ca este dezamagita din cauza faptului ca nu și-a gasit un partener in cadrul emisiunii. Ce a marturisit tanara in ediția de astazi, pe Antena Stars.

- Demisia lui Cristi Balaj de la CFR Cluj, imediat dupa cea a lui Adrian Mutu, a surprins, deși nebuloasa din conducerea clubului ardelean era tot mai evidenta. Președintele din Gruia a invocat dezamagirea, dar mai ales nevoia de a lua o pauza, insa in realitate relația tensionata pe care o avea, in ultima…