- Este petrecere in familia Gabrielei Cristea! Frumoasa prezentatoare de la "Mireasa" iși sarbatorește ziua de nume. Pe langa surpriza primita din partea soțului și a fetițelor sale, cunoscuta prezentatoare TV a avut parte de un moment emoționant din partea echipei de la filmari, chiar pe finalul emisiei.…

- In cadrul emisiunii "Mireasa", Daria a avut o discuție sincera cu Adrian despre criteriile sale in alegerea partenerului de viața. Concurenta a explicat deschis de ce prefera sa fie selectiva in privința relațiilor, ținand cont de experiențele trecute.

- Bogdan se sfatuiește cu mama sa cu privire la conflictele din casa Mireasa. Concurentul i-a analizat comportamentul lui Andrei și considera ca nu este unul potrivit. Doamna Crina iși sprijina fiul și i-a oferit cateva sugestii cu privire la atitudinea pe care ar putea sa o aiba pe viitor.

- Ion și Raluca Șaulescu, cuplul care s-a casatorit in show-ul de televiziune Mireasa, au intrat cu stangul in Cursa iubirii, show-ul de la Prima TV. Inca din primul episod cei doi s-au certat. Motivul? Raluca nu a putut ține pasul cu soțul ei la probele fizice iar cei doi au pierdut puncte importante.…

- Andreea se teme ca Bogdan se poate intoarce in cazino și spune ca nu poate accepta o relație cu un barbat ce e atras de jocurile de noroc. Astfel, a luat decizia sa puna punct legaturii amoroase.

- Politistii vor fi testati pentru consumul de droguri, atat la admitere, cat si anual, in perioada carierei. Bogdan Despescu, secretar de stat in MAI, a facut, astazi, o serie de anunturi care ii priveste pe soferi, dar si pe politisti. “Instituim obligativitatea testului antidrog in cadrul examenului…

- Un nou cuplu in casa Mireasa! La aproximativ o saptamana de cand au anunțat ca se afla intr-o cunoaștere, Andreea și Bogdan s-au sarutat pentru prima data la petrecerea de sambata și, ulterior, au confirmat ca formeaza un cuplu.

- Momentul a fost filmat de un alt copil. In imagini se vede cum in doar cateva secunde toata sala de clasa s-a umplut de fum, iar elevii au fost imediat evacuați. Din fericire nimeni nu a fost ranit. Ramas pe banca, telefonul a fost in cele din urma stins fara sa produca alte pagube, dar fost distrus…