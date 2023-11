Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Morar a primit in urma cu cațiva ani propunerea de a participa la „America Express”. Atunci a refuzat, insa acum recunoaște ca e tentat sa plece in marea aventura. „America Express”, sezonul 6 e difuzat acum la Antena 1. Concurenții au pornit in experiența vieții lor in Columbia, ajung apoi in…

- Gabriela și Valentin au devenit parinți de curand, iar micuțul Tudor Gabriel a fost botezat. Fanii s-au intrebat daca tatal copilului a fost la botez, iar tanarul a publicat o fotografie prin care a dat raspunsul.

- Andrei, fostul concurent de la Mireasa, sezonul 5, și-a sarbatorit ziua de naștere de curand. Printre cei care i-au urat „La mulți ani” se numara și foști concurenți ai emisiunii cu care este bun prieten inca din timpul competiției.

- Gabriela Pițigoiu a publicat o fotografie care a lasat loc de interpretari și chiar i-a ingrijorat pe fani. Fosta concurenta din sezonul 6 Mireasa a șters imaginea la scurt timp de la publicare.

- Gabriela Cristea și-a avertizat fanii prin intermediul unei postari pe Facebook. Prezentatoarea de la Antena Stars a tras un semnal de alarma și i-a sfatuit pe aceștia sa aiba grija la conturile false. „Ar putea sa va fure datele cu caracter personal”, susține vedeta. Pe Facebook și Instagram, Gabriela…

- Fanii Miresaa au inceput sa aiba dubii in ceea ce privește statusul casniciei Ralucai și a lui Alex din sezonul 6 Mireasa, pentru ca fata și-a șters fotografiile de cuplu de pe contul sau de Instagram. Recent, Alex a facut o postare care are legatura cu Raluca.

- Concurenții sezonului 8 au inceput sa se cunoasca mai bine, in emisiunea Mireasa. Cei care au avut parte de o intalnire pe nevazute au fost Sergiu și Andreea. Chiar daca a fost prima interacțiune intre cei doi, concurentul i-a marturisit ca fosta lui iubita a facut intrerupere de sarcina, acesta fiind…