- Dupa ce a anunțat ca vrea sa puna stop cunoașterii cu Andreea, Sergiu a purtat un dialog cu aceasta și a simțit cumva nevoia sa explice de ce a luat o astfel de decizie. La randul ei, concurenta i-a spus și punctul ei de vedere.

- O discuție despre trecut inițiata de Sergiu la prima lor intalnire a adus tensiuni intre Andreea și tanar. In emisia live de Mireasa de pe 6 septembrie 2023, au fost difuzate imagini cu discuția lor.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa a inceput cu o poveste trista și o intamplare greu de imaginat. Bogdan a dezvaluit cum a fost inșelat de fosta lui soție, de fața cu el. Concurentul are o poveste de viața cu care i-a impresionat pe ceilalți baieți, care au ascultat totul cu parere de rau.

- Andrei și Simona par sa se bucure din plin de timpul petrecut impreuna și relația celor doi pare ca a evoluat frumos de cand au parasit casa Mireasa. De curand, cei doi au plecat in vacanța, ia ipostazele in care s-au afișat arata cat de fericiți sunt impreuna.

- Alina și Valentin au format unul dintre cele mai indragite cupluri in perioada in care se aflau in casa Mireasa. Cei doi au ținut legatura cu fanii și dupa ce au parasit competiția, iar in urma cu o zi, Alina și Valentin s-au casatorit religios, eveniment la care au participat și cațiva din foștii concurenți…

- Roberto a fost invitat la Mireasa: Confesiuni, unde a facut marturisiri despre inceputul parcursului sau in sezonul 7 Mireasa, dar și despre legaturile din afara casei dintre foștii concurenți.

- Hatice și Mihai Grosu sunt unul dintre cele mai apreciate cupluri din casa Mireasa, sezonul 7. Deși cei doi indragostiți nu au caștigat marele premiu, și s-au clasat pe locul doi in preferințele telespectatorilor, acum sunt mai fericiți ca niciodata și se bucura din plin de povestea lor de dragoste.…

- Alina și Valentin sunt mai fericiți ca niciodata de cand s-au casatorit in finala de la Mireasa. Astazi, cei doi au implinit un an de cununia civila, iar foștii concurenți au ales sa petreaca ușor diferit fața de alte cupluri.