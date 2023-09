Stiri pe aceeasi tema

- Daca la inceputul lunii august, Roberto se afișa alaturi de noua sa iubita, ultimele postari ale fostului concurent de la Mireasa i-au pus pe ganduri pe fani, asta pentru ca nu ar fi forma un cuplu cu Gabriela.

- In ediția din data de 18 septembrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8, chiar in seara petrecerii, Bogdan s-a apropiat de Andreea cu dorința de a o cunoaște. ”Cei doi au dezbatut pe larg mai multe subiecte și au facut dezvaluiri incendiare in timpul party-ului.

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, Irina și Alex au aparut in ipostaze tandre, fosta concurenta a marturisit daca formeaza sau nu un cuplu cu tanarul. Cei doi au mai fost impreuna și in casa Mireasa, dar dupa cateva zile au decis sa se desparta.

- Irina și Alex de la Mireasa au format un cuplu pentru scurt timp, ca mai apoi sa ajunga la concluzia ca nu se ințeleg și ca le este mai bine separat. De curand, cei doi s-au afișat impreuna, iar ipostazele in care au fost surprinși au ridicat semne de intrebare in randul fanilor.

- Ana și Daniel au petrecut tot mai mult timp impreuna și au recunoscut ca exista o atracție. Doamna Crina, mama lui Bogdan a sfatuit-o pe concurenta sa nu ascunda acest lucru, pentru ca este evident ca au o conexiune speciala.

- Roberto a fost invitat la Mireasa: Confesiuni, unde a facut marturisiri despre inceputul parcursului sau in sezonul 7 Mireasa, dar și despre legaturile din afara casei dintre foștii concurenți.

- Sabrina și Perneș au format unul dintre cele mai indragite cupluri din casa Mireasa, dar se pare ca lucrurile nu au evoluat cum și-au dorit sau, cel puțin, așa au lasat de ințeles cei doi. Foștii concurenți nu s-au mai afișat impreuna, lucru care a ridicat multe semne de intrebare in randul fanilor.

- Hatice și Mihai Grosu sunt unul dintre cele mai apreciate cupluri din casa Mireasa, sezonul 7. Deși cei doi indragostiți nu au caștigat marele premiu, și s-au clasat pe locul doi in preferințele telespectatorilor, acum sunt mai fericiți ca niciodata și se bucura din plin de povestea lor de dragoste.…