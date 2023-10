Stiri pe aceeasi tema

- Marius și Andreea s-au apropiat la task-ul catușelor, iar baiatul a spus ca a simțit chiar sa o sarut pe fata. Totuși, in emisia live de Mireasa de pe 12 octombrie 2023, concurentul a marturisit ca nu se simte atras de nicio fata in așa fel incat sa-și doreasca o relație serioasa, pentru ca el iși dorește…

- Daria și Marius au avut apropieri la petrecerea de sambata din casa Mireasa, chiar daca spun ca nu iși doresc sa fie impreuna. Bogdan a avut un comentariu care l-a determinat pe Marius sa inițieze un schimb de replici.

- In ediția din data de 9 octombrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8, dupa ce s-a observat in unele materiale de saptamana trecuta, Bia a decis sa schimbe ceva in relația cu Robert. Mai mult, indragostita, concurenta i-a facut o declarație de dragoste surprinzatoare partenerului ei. Iata ce a declarat…

- Daria și Marius de la Mireasa au ajuns la concluzia ca nu pot avea o relație și au decis sa punct cunoașterii. Dupa ce au anunțat ce decizie au luat, concurentul a vorbit cu restul baieților despre cele doua saptamani in care a incercat sa afle mai multe lucruri despre Daria.

- Marius și Daria trec prin momente tensionate, dupa ce au avut un schimb de replici in timpul task-ului in care au facut pizza. In acest timp, Andrei i-a oferit un ursuleț primit de la o susținatoare.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Mireasa- Capriciile Iubirii, Marius a vorbit despre apropierea dintre el și Daria, iar mama concurenteI a intrat in legatura telefonica in direct și și-a exprimat parerea despre cei doi, dar și ce ar trebui da faca pe viitor.

- Dupa ce a anunțat ca vrea sa puna stop cunoașterii cu Andreea, Sergiu a purtat un dialog cu aceasta și a simțit cumva nevoia sa explice de ce a luat o astfel de decizie. La randul ei, concurenta i-a spus și punctul ei de vedere.

- Este o zi speciala! Maria și Antonio de la Mireasa iși aniverseaza, astazi, casatoria! Cei doi au devenit soț și soție in cadrul emisiunii, iar mai apoi au inceput o frumoasa poveste de dragoste, departe de camerele de filmat. Fosta concurenta i-a facut o declarație de dragoste soțului ei.