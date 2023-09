Stiri pe aceeasi tema

- LOVE… O tanara din Vaslui iși cauta marea iubire in reality show-ul matrimonial “Mireasa”. Se numește Bianca Manolache, are 28 ani și e model internațional. Anul trecut a obținut titulul de “Best look world” la Miss Summer World, unul dintre cele mai importante concursuri internaționale de frumusețe…

- Ana Baniciu și Edy Kovacs sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru nunta, iar cei doi iși doresc sa fie totul așa cum iși imagineaza. Cantareața a marturisit ca va fi o nunta atipica și ca nu vor ține cont de tradiții.Ana Baniciu și Edy Kovacs formeaza un cuplu de cațiva ani, iar acum sunt…

- Adrian s-a intalnit, pentru prima data, cu Daria, una dintre concurentele de la Mireasa pe care și alți baieți și-au dorit sa o cunoasca. Cei doi au avut parte de un blind date și au schimbat cateva impresii.

- Fetele l-au cunoscut pe Daniel Alexe. Acesta a pașit emoționat in platou, acolo unde il așteptau tinerele nerabdatoare sa-l cunoasca. Iata cum au decurs lucrurile in ediția Mireasa sezonul 8 din 29 august 2023.

- Alina și Valentin au format unul dintre cele mai indragite cupluri in perioada in care se aflau in casa Mireasa. Cei doi au ținut legatura cu fanii și dupa ce au parasit competiția, iar in urma cu o zi, Alina și Valentin s-au casatorit religios, eveniment la care au participat și cațiva din foștii concurenți…

- In urma crimei din Mangalia, care a avut loc in urma cu doua zile, atunci cand o fata din Vaslui și-a ucis cea mai buna prietena in timp ce cele doua au plecat pe litoralul romanesc sa munceasca, trupul victimei a fost luat de familie de la Serviciul de Medicina Legala din Mangalia. Astfel, Alina va…

- Alina și Valentin sunt mai fericiți ca niciodata de cand s-au casatorit in finala de la Mireasa. Astazi, cei doi au implinit un an de cununia civila, iar foștii concurenți au ales sa petreaca ușor diferit fața de alte cupluri.

- Alina și Valentin de la Mireasa sezon 5 sunt mai fericiți ca niciodata. Cei doi tineri așteapta un copil și se vor cununa religios in august 2023. Iata cum s-a schimbat viața lor dupa Finala.