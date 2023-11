Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul emisiunii "Mireasa", Daria a avut o discuție sincera cu Adrian despre criteriile sale in alegerea partenerului de viața. Concurenta a explicat deschis de ce prefera sa fie selectiva in privința relațiilor, ținand cont de experiențele trecute.

- Adrian a rupt tacerea și a recunoscut in ediția de astazi a emisiunii Mireasa ca este indragostit de Daria. Cum a reacționat concurenta atunci cand a aflat care sunt sentimentele tanarului. Ce a spus.

- Adrian a delcarat ca tot timpul petrecut in casa Mireasa a fost indragostit de Daria. Afirmația a fost comentata in emisia live de pe 25 octombrie, in contextul in care baiatul a avut o apropiere și cu Ioana la un moment dat.

- Vești noi in cazul Vlad Pascu, baiatul care a lovit mortal doi tineri. Mama acestuia și-a primit astazi sentința și a avut o atitudine care a surprins pe toata lumea. Parintele tanarului care a condus drogat și a provocat un accident mortal și-a recunoscut faptele. A spus tot adevarul. Miruna Pascu…

- Liviu considera ca vinovata pentru plecarea iubitei lui, Bogdana, din casa Mireasa, este Alina. Concurentul pare ca s-a pierdut cu firea și a adresat cuvinte grele la adresa concurentei ramase in competiție.

- Triunghi amoros in casa Mireasa? La prima petrecere din casa telespectatorii au putut asista la primul sarut al lui Liviu cu Daria. Doua ore mai tarziu insa, concurentul i-a facut o declarație șoc Bogdanei. Iata ce a avut Liviu sa ii spuna concurentei intre patru ochi.

- Adrian s-a intalnit, pentru prima data, cu Daria, una dintre concurentele de la Mireasa pe care și alți baieți și-au dorit sa o cunoasca. Cei doi au avut parte de un blind date și au schimbat cateva impresii.