- Gabriela e acuzata de fetele din casa Mireasa sezon 6 ca este foarte schimbata. Aceasta a incercat sa discute cu ele și sa le auda argumentele. La fel și Valentin, care nu dorește sa fie implicat in scandal.

- Deni de la Mireasa sezon 6 este curtata de trei baieți: Viorel, Andrei și George. In timp ce primul petrece mult timp cu ea, Andrei o surprinde in live cu diferite surprize. George spune ca este in pauza momentan.

- Un roman a devenit celebru pe TikTok dupa ce a postat o farsa pe care i-a facut-o iubitei in timp ce se afla cu mașina la spalatorie, relateaza ro-viral.video .El și-a pacalit partenera sa curețe roțile mașinii și cand aceasta nu era atenta a pus furtunul cu apa cu mare presiune pe ea.Puteți vedea imaginile…

- Damaris de la Mireasa sezon 6 i-a povestit lui Sebaidin ca a vrut sa se sinucida de ziua ei. Mama fetei a dus-o la medic, care a redirecționat-o la un psihiatru. Acesta a luat decizia sa o interneze la un spital de specialitate.

- David Popovici continua sa uimeasca lumea sportului. La doar 17 ani a devenit cel mai rapid inotator al planetei și a caștigat medalia de aur la 100 de metri liber la Campionatele Europene de la Roma, iar astazi va concura in finala, la 200 de metri liber. Succesul lui a fost aplaudat și de Michael…

- Cosmin a postat ca va fi inactiv pe rețelele sociale, iar asta i-a facut pe toți sa se gandeasca la faptul ca s-a desparțit de Alexandra. Niciunul nu a confirmat separarea, insa tanara a ținut sa dezminta faptul ca l-ar fi acuzat de violența pe iubitul ei.

- Doamna Dana și fiul Leo au parasit competiția cu doar doua saptamani inainte de Marea Finala din 18 iulie. De atunci, doar doamna Dana a putut fi vazuta, dupa ce fiica sa a postat-o cand era la salon.