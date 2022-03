Stiri pe aceeasi tema

- Amalia și Radu au anunțat ca formeaza oficial un cuplu, iar fotografiile in ipostaze tandre nu au intarziat sa apara. Cei doi par foarte indragostiți și nu se mai feresc de ochii celorlalți. Cum au fost surprinși.

- Alex Velea, care are de ani de zile o relație cu Antonia, a acordat un interviu pentru matinalul „Dimineața cu noi”, de la Kanal D. A fost pus intr-o situație neașteptata cand a fost intrebat cu ce femeie și-ar petrece o noapte de dragoste, alta decat logodnica lui. Cand nu e cu familia, cu copiii,…

- Actorii Ștefan Banica Jr., Oana Sarbu, Mihai Constantin și Adrian Paduraru sunt in doliu. A murit Nicolae Corjos, cel care a regizat filmele de succes „Liceenii” și „Declarație de dragoste”. Vestea ca marele regizor nu mai este printre noi a intristat multa lume, in special generațiile care au crescut…

- Filmarile pentru „Chefi la cuțite” sezonul 11 sunt in toi, iar de data asta, show-ul vine cu schimbari. Una dintre ele, este ca Gina Gpistol s-a intors pe platourile de filmare, la un an de cand a nascut-o pe Josephine.Gina Pistol revine in sezonul 11 de la „Chefi la cuțite”, dupa o pauza de un an,…

- România este în continuare fara selecționer, variantele Gica Hagi, Razvan Lucescu și Dan Petrescu cazând una câte una. FRF a purtat discuții recent cu Ladislau Boloni, iar dupa zile de tacere tehnicianul a oferit o prima declarație.Aflat la Târgu-Mureș, Boloni a stat…

- John de la Mireasa sezon 4 este un barbat liber. Dupa desparțirea de Amalia, fostul concurent nu s-a mai afișat cu nicio alta tanara, insa s-a pozat alaturi de colegii de competiție: Marius și Victor.

- Carmen de la Salciu e cea mai fericita, asta deoarece de aproape doua luni cantareața iubește din nou. Astazi, in zi de mare sarbatoare, a publicat o imagine alaturi de iubit și i-a facut și o declarație de dragoste.