- Cel putin o suta de persoane au murit si alte 150 au fost ranite intr-un incendiu la o nunta care avea loc intr-o sala de festivitati din nordul Irakului, potrivit unui bilant preliminar anuntat miercuri de autoritatile sanitare. Potrivit presei locale, mirele și mireasa se numara printre victime, scrie…

- Cel putin 100 de persoane au murit si alte 150 au fost ranite, dupa ce un incendiu a izbucnit la o nunta in nordul Irakului, a anuntat presa de stat, transmite BBC, informeaza News.ro.Mireasa si mirele s-ar afla printre victime, potrivit presei locale. Incendiul a avut loc in districtul Al-Hamdaniya…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 67, localitatea Telești, județul Gorj, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului au rezultat 3 victime, dintre care o persoana a decedat, iar celelalte 2 urmeaza a fi transportate…

- O tornada care a lovit estul Chinei a provocat moartea a 10 persoane și ranirea grava a altor 8 oameni, potrivit televiziunii de stat. Acesta este cel mai recent fenomen meteorologic extrem care s-a produs in aceasta țara, potrivit AFP.

- Patru oameni au murit și trei au fost raniți dupa ce au fost loviți de un tren de navetisti in timp ce traversau o linie de cale ferata in Catalonia, nord-estul Spaniei, au anuntat serviciile de urgenta.

- Accident cumplit in Arad! O persoana și-a pierdut viața și alte șapte au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu o camioneta, in care se aflau alți oameni. Medicii nu au mai putut sa ai salveze viața victimei, in ciuda eforturilor depuse.

- Doi barbați au murit, iar alte doua persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, intr-un accident produs pe un drum județean din Giurgiu.Potrivit ISU Giurgiu, accidentul in care au fost implicate doua mașini a avut loc pe DJ 507, intre localitațile Giurgiu și Oinacu, noteaza Mediafax. CITESTE…

- Atac armat, in SUA. Departamentul de politie al orasului a precizat ca trei dintre raniti se afla in stare critica dupa incidentul petrecut la numarul 800 de pe Gretna Avenue, in cartierul Brooklyn din Baltimore, putin dupa miezul noptii.O tanara de 18 ani a fost declarata decedata la fata locului,…