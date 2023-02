Stiri pe aceeasi tema

- "Dl Alexandru Maximescu e director la OMV din 2012. In 2015, desi era director, a depus declaratie de avere ca ofiter al MAI. Cum e posibil asa ceva? Am proba clara ca la acea vreme era director la OMV. Cum e posibil asa ceva? As fi vrut sa ii pun intrebarile direct, dar m-a trimis la Biroul de presa. As…

- Florin Piersic implinește astazi 87 de ani. Recent actorul a rememorat aventuri ale tinereții, dar și cum a luat-o de soție pe Ana Seleș, a relatat și cum a "sedus" verbal comisia ca sa devina actorFlorin Piersic ramane un povestitor de legenda. Unul dintre cei mai iubiți actori ai Romaniei se lauda…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, este al patrulea membru al Executivului de la București acuzat de frauda academica. In 2021 și 2022, doi miniștri au fost forțați sa demisioneze in urma unor dezvaluiri similare, a relatat publicația franceza Le Monde la finalul saptamanii trecute, noteaza agenția…

- In cursul zilei de marți, 20 decembrie, Metsola va avea o intalnire cu tinerii, in cadrul evenimentului "Impreuna suntem Europa" organizat de Biroul PE in Romania, in parteneriat cu Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, relateaza Agerpres. Potrivit institutiei de invatamant superior, in…

- Catalin Botezatu, care are 56 de ani, și-a inceput cariera ca manechin, iar acum e unul dintre cei mai apreciați creatori de moda din Romania. Intr-un interviu pentru revista VIVA!, designerul a povestit ca a renunțat la multe pentru cariera lui, insa roadele au aparut. Are o avere cu care se mandrește,…

- Cele mai noi tendințe in moda ale sezonului au fost prezentate la Cluj la mijlocul lunii noiembrie la City Fashion Week, un eveniment care aduna lumea buna a creatorilor de moda din Romania. La ultima ediție, gazduita la Wonderland intre 10-11 noiembrie, au fost prezenți in jur de 50 de designeri din…

- Pentru cei care nu il cunosc, Dorian Popa este un talentat cantareț, vlogger si showman din societatea romaneasca care s-a lansat pe piața odata cu serialul Pariu cu Viața. Prin urmare, vocația sa de actor s-a impletit cu talentele adiționale, reușind sa livreze romanilor piese muzicale cu priza la…

- Profesorul Adrian Man este fost absolvent al Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalau, promoția 2001, a terminat facultatea de fizica la Cluj, a urmat cursurile facultații de matematica la București, a fost profesor in Romania o scurta perioada, dar a ales sa predea matematica la Universitatea…