- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) organizeaza un miting de protest impotriva firmei de asigurari EUROINS, pe 18 noiembrie, intre orele 10.00 – 13.00. La protest vor participa 3000 de persoane și 1000 de autovehicule, impotriva "practicilor abuzive…

- Pandemia COVID-19 a schimbat prioritațile spitalelor, iar cancerul a devenit mult mai infricoșator din cauza suprasolicitarii sistemului medical, spune Katie Rizvi, fondatoarea unui ONG care ajuta copiii bolnavi de cancer. Cum arata lupta impotriva...

- Pandemia de COVID-19 ameninta sa anuleze progresul inregistrat in acesti ultimi ani in lupta contra tuberculozei, pana in prezent principala cauza de deces infectioasa, a avertizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP, anunța AGERPRES.Angajate in lupta impotriva noului…

- # E pasionat de filatelie, are o colecție de 40.000 euro și a evoluat 4 ani in Brigada umoristica de la ASE București, cu care a fost la marile festivaluri studențești # A batut mingea pe ”Maracana Piteștiului”, copilarind in anturajul marilor fotbaliști ai FC Argeș # Despre parinti, despre sotie si…

- Ați intrecut orice limita! INCETAȚI! ACUM! Ați ajuns sa va jucați cu sufletul unui copil in lupta voastra politica mizerabila… Chiar nu aveți nici un Dumnezeu! Este viral un video cu primarul din Sangeorz-Bai, video in care dincolo de acuzațiile care i se aduc primarului apare și fiica sa, intr-o poziție…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, anunta ca grupul deputatilor liberali nu participa la votul asupra motiunii de cenzura, “pe care PSD a transformat-o intr-un ghem de minciuni”. “PNL nu gireaza acest demers politicianist al baronilor PSD, unul iresponsabil, neconstitutional si impotriva intereselor…

- Cand totul pare ca se oprește in loc, cand oamenii sunt puși sub interdicție și deturnați de la misiunea lor, exista, totuși, ceva, nascut și facut cu inima, cu sufletul și harul primit de la Dumnezeu care ne ține și susține moralul, ne incanta privirea și ne umple sufletul de bucurie și frumusețe:…