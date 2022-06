Mircea Sandu (69 de ani), fostul președintele al Federației Romane de Fotbal, a analizat prestația „tricolorilor” in mandatul lui Edi Iordanescu (43 de ani). Mircea Sandu, președintele FRF intre 1990 și 2014, urmarește in continuare meciurile primei reprezentative. Crede ca Vlad Chiricheș și Nicolae Stanciu nu pot lipsi din echipa. In schimb, il critica dur pe Alexandru Maxim. ...