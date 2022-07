Stiri pe aceeasi tema

- O crima infricoșatoare a avut loc in Bacau dupa un accident de circulație minor dintre o duba și un autoturism. Inițial, la fața locului a izbucnit un scandal teribil generat de proprietarul mașinii lovite, iar ulterior, conflictul s-a transformat intr-o cirma. Scenele violente au avut loc chiar in…

- Marți seara, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Costești au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca, o femeie de 52 de ani, din localitatea Caldararu, ar fi fost injunghiata de catre concubinul sau, pe fondul consumului de alcool și a unui conflict spontan. La fața locului s-au deplasat…

- Apar informatii noi in dosarul crimelor de la Onesti, in care Gheorghe Morosan a ucis doi barbati care venisera sa execute lucrari de reparatii la apartamentul pe care ucigasul il pierduse in urma unui proces. Joi, 19 mai, la Tribunalul Bacau au fost audiati politistii care au participat la interventie.…

- Judecatorii ICCJ au decis sa elimine aproape toate probele procurorilor DNA din dosarul fostului ministru al Sanatatii, Nicolae Banicioiu, in care este acuzat de luare de mita si trafic de influenta, potrivit Antena 3. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un barbat și-a ucis cu sange rece fratele, chiar in ziua de Paște. Crima a avut loc in satul Lechința, comuna Calinești-Oaș. Victima, in varsta de 60 de ani, nu a avut nicio șansa. Vinovatul și-a recunoscut fapta, iar acum a fost reținut de autoritați pentru omor.

- Un barbat din Dambovița și a ucis cu sange rece soacra, dupa ce a fost parasit de iubita, fiica victimei. La fața locului se afla și concubinul acesteia, care a incercat sa intervina sa o salveze, dar a fost injunghiat și se afla in spital, in stare grava. Criminalul a fost orbit de furie și credea…