Stiri pe aceeasi tema

- In prima parte a unui interviu eveniment, Mircea Sandu recunoaște ca știa in fotbalul romanesc existau meciuri trucate. Interviul integral cu Mircea Sandu poate fi citit in ediția tiparita a Gazetei Sporturilor sau AICI Președinte al FRF timp de 24 de ani, Nașu' accepta ca existau meciuri aranjate cat…

- Gazeta Sporturilor prezinta azi un interviu eveniment cu Mircea Sandu, fostul președinte al FRF, care pe 22 octombrie a implinit 70 de ani. Interviul integral poate fi citit in ediția tiparita a Gazetei Sporturilor sau AICI Fostul șef al Fotbalului Romanesc dezvaluie cum l-a ajutat pe Gica Hagi, prin…

- Fostul presedinte american Donald Trump a depus luni o plangere impotriva CNN, acuzand canalul de stiri ca il defaimeaza deoarece se teme ca va candida din nou la presedintie in 2024 si pretinzand despagubiri de 475 de milioane de dolari, noteaza AFP. CNN, unul din principalele canale de televiziune…

- Fostul presedinte american Donald Trump a depus luni, 3 octombrie, o plangere impotriva postului american de televiziune CNN, acuzand canalul de stiri ca il defaimeaza pentru ca se teme ca el va candida din nou la presedintie in 2024, a informat Agenția France Presse, preluata de Agerpres. Potrivit…

- In timpul filmarilor pentru cel de-al cincilea sezon „Splash! Vedete la apa“, show ce va avea premiera joi, 11 august, de la 20:30, la Antena 1, Laurette a povestit un episod traumatizant trait in copilarie. Potrivit declarațiilor sale, a fost la un pas sa se inece și, odata cu trecerea anilor, ea a…

- BATRANA CURAJOASA… O femeie de 82 de ani a scapat cu curaj de un hoț, care, in plina noapte, venise sa ii fure banii! Barbatul a patruns in locuința ei, din localitatea Vutcani, de unde ar fi incercat sa sustraga bani și alte valori. Barbatul a fost surprins de persoana vatamata, care a inceput sa […]…

- 8 ani de inchisoare pentru Shakira și amenzi de aproape 24 de milioane de euro pentru aceste patru infracțiuni impotriva Trezoreriei Publice, cer procurorii in cazul artistei. In urma cu cateva zile, avocații Shakirei s-au prezentat la procuratura in vederea reducerii pedepsei. Shakira considera ca…

- Reputatul jurnalist Ovidiu Ioanițoaia (77 de ani) a rememorat in cadrul noului podcast al Gazetei Sporturilor, Profu' de Sport, cum i-a fost publicat primul sau articol, in 1967. A fost dintai interviu acordat de Anghel Iordanescu, pe atunci in varsta de 17 ani. AICI, dialogul integral dintre moderatorul…