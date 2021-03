Mircea Sandu e chinuit de cancer. Ce i-au descoperit medicii la analize acum

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Franta au anuntat marti ca au vaccinat peste 200.000 de persoane impotriva maladiei COVID-19 in doar doua zile, sambata si duminica trecuta, in cadrul primului weekend in care aceasta categorie profesionala a participat la campania nationala de imunizare impotriva noului coronavirus,…

- Madalina Dobrovolschi ar figura ca martor in celebrul dosar al vedetelor care consumau ayahuasca, in care procurorii cerceteaza ritualuri șamanice cu droguri de mare risc și care il are in varful piramidei pe fostul șef al serviciului de informații din Ministerul de Interne, Gelu

- Tragedie in Olt, acolo unde un tanar de doar 34 de ani a murit la scurt timp dupa ce s-a intors din Anglia. Medicii trag un semnal de alarma cu privire la acest caz, probele prelevate fiind trimise ulterior spre analiza pentru a afla daca este vorba despre noua tulpina. Ce au constat medicii la […]…

- Medicii dintr-un spital din Romani au descoperit o alta cale spre vindecarea bolnavilor e COVID-19. Ce tratament minune a fost gasit de specialiștii romani și care sunt primele experiențe cu aceasta opțiune? Nou tratament pentru videcarea bolnavilor de COVID-19 Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase…

- O vedeta din Romania a fost gasita inconștienta in casa de un echipaj de salvare. Ce i-au gasit medicii, la analize, dupa ce au stabilizat-o, este incredibil. Au fost ore de dureri cumplite pentru ea, iar stilul de viața pe care l-a avut pana acum va trebui sa sufere o schimbare radicala. Prin ce chinuri…

- Decesul lui Dj Pascal a fost unui șocant. Decesul sau brusc a trezit suspiciuni și nenumarare intrebari in randul fanilor și familiei pe care numai medicii le-au putut clarifica. Ce au descoperit specialiștii la autopsie? Ccauza deces Dj Pascal. Descoperirile medicilor la autopsie Fanii și familia celebrului…

- Panica mare in familia Sandu- Țolu! Fiul celor doua vedete a ajuns pe mana medicilor. Ce i-au descoperit specialiștii la analize? Celebra actrița a tras o sperietura sora cu moartea la inceput. Fiul lui Lili Sandu a ajuns pe mana medicilor Momente de groaza in familia lui Lili Sandu! Vedeta a fost internata…

- Desi ar fi trebuit sa sarbatoreasca alaturi de cei dragi castigarea marelui premiu, Ionuț Belei a ajuns la spital dupa Chefi la Cuțite. Iata ce i-au descoperit medicii la inima si ce a cauzat afectiunea, de fapt. De ce a ajuns Ionut Belei la spital dupa finala Chefi la Cuțite Dupa o perioada foarte…