- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a transmis, sambata, pe site-ul Federatiei Romane de Fotbal, un mesaj in care afirma ca echipa este pregatita pentru EURO 2024 si pentru meciul de debut cu Ucraina, potrivit Agerpres.

- Mircea Sandu (71 ani), președintele Federației Romane de Fotbal intre 1990 și 2014, recunoaște ca numirea lui Gica Hagi pe banca primei reprezentative in 2001 a fost o greșeala. Dupa ce Ladislau Boloni a parasit echipa naționala in detrimentul celor de la Sporting, Hagi, fiind la inceput de drum in…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, a oferit detalii din cantonamentul echipei naționale, abordand și tema accidentarilor lui Denis Alibec și Andrei Burca. „Boss”-ul de la FRF și-a manifestat dorința de a ii vedea pe cei doi pe teren la Campionatul European. Alibec și Burca nu…

- UEFA va extinde folosirea tehnologiei VAR in tururile de calificare ale competițiilor europene din sezonul 2024 – 2025, se arata pe site-ul Federației Romane de Fotbal. Va fi VAR din turul 1 de calificare in Liga Campionilor și Europa League și din turul 3 in Conference League. UEFA va gestiona și finanța…

- Liderul campionatului ligii a IV-a Academy, Vulturul 2020 Mintiu Gherlii se bucura și de aprecierile Federației Romane de Fotbal. Un jucator al echipei a fost convocat la o selecție pentru echipa naționala de amatori. Intre 29 aprilie – 1 mai, F.R.F. a organizat o selecție pentru formarea echipei naționale…

- Mircea Sandu (71 de ani), fost președinte al Federației Romane de Fotbal (FRF) intre 1990-2014, i-a dat replica lui Mircea Lucescu (78 de ani), cel care le-a acuzat pe Unirea Urziceni și Oțelul Galați ca au luat titlul prin jocuri de culise. Lucescu a explicat faptul ca in acea perioada s-au dat bani…

- OJ Simpson, fostul mare jucator de fotbal american, a murit la varsta de 76 de ani, rapus de o boala crunta, a anunțat familia, relateaza The Guardian.„Pe 10 aprilie, tatal nostru, Orenthal James Simpson, a cedat in lupta contra cancerului. A fost inconjurat de copiii și de nepoții sai. In aceasta perioada,…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federației Romane de Fotbal a aplicat sancțiuni drastice pentru mai mulți oameni implicați in scandalul de la finalul meciului dintre FC Hermannstadt și U Cluj, din etapa #3 a play-out-ului Superligii. Atunci Alexandru Chipciu a acuzat ca a fost injurat de un membru…