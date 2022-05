Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Oprescu, fost primar general al Bucurestiului, condamnat saptamana trecuta la zece ani de inchisoare și dat in urmarire internaționala, a fost reținut in Atena, in Grecia. Se pare ca Oprescu a fost capturat de o echipa Enfast (European Network of Fugitive Active Search Teams), informeaza Mediafax…

- Sorin Oprescu, condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de inchisoare, a fost dat in urmarire generala de polițiști, dupa ce nu a fost gasit la domiciliu. Fostul primar al Capitalei a fost condamnat, vineri, de magistrații de la Curtea de Apel București, pentru luare de mita. In plus, instanța a decis…

- Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de inchisoare, potrivit minutei de ședința. Sentința a fost pronunțata vineri de Curtea de Apel București. In plus, instanța a decis și confiscarea extinsa a sumelor de 102.000 lei și 9.400 de euro, precum și a mai multor case și terenuri…

- Doctorul Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de inchisoare pentru luare de mita Doctorul Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de inchisoare pentru luare de mita Medicul Sorin Oprescu, fostul primar al municipiului…

- Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, merge la inchisoare, la fix 3 ani de la sentința in prima instanța primita in dosarul de corupție. Pe fond, fostul edil a fost condamnat de magistrații de la Tribunalul București la 5 ani și 4 luni de inchisoare.Magistrații au decis, astazi, o pedeapsa dubla,…

- Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, afla astazi daca merge la inchisoare, la fix 3 ani de la sentința in prima instanța, primita in dosarul de corupție. Pe fond, fostul edil a fost condamnat de magistrații de la Tribunalul București la 5 ani și 4 luni de inchisoare.Judecatorii de la Curtea de…

- Un tanar de 27 de ani, din localitatea Lopadea Noua, a fost condamnat de catre Judecatoria Aiud la 2 ani si 10 luni de inchisoare, cu suspendare, dupa ce a provocat un accident și a fugit de la locul faptei. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 1 aprilie 2021, in jurul orei 20.00, pe…