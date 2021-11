Mircea Rosca, PNL Prahova: De ce am votat astazi guvernul OMULUI Nicolae Ciuca

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Tudor Polak spune ca actuala alianța de coaliție este una de compromis, insa pentru binele Romaniei, aleșii au decis sa bata palma cu inamicul politic de la PNL. "Romania are nevoie de stabilitate politica si de un executiv care isi poate desfasura activitatea fara oprelisti.…

- Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, a scris marți, 9 noiembrie, pe Facebook, ca discuțiile dintre PNL si PSD pentru formarea viitorului guvern reprezinta „sinuciderea politica aplicata in aceste zile Partidului Național Liberal”, a acuzat o „cardașie inexplicabila dintre Iohannis și PSD” și a lasat…

- Un alt deputat a anunțat vineri ca demisioneaza din grupul parlamentar al PNL si va activa în urmatoarea perioada ca deputat neafiliat, dupa ce fostul lider PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca parasește grupul parlamentar. Este vorba de Claudiu-Martin Chira, care a motivat ca ”se anunta un…

- Deputatul PNL Ionuț Stroe s-a aratat de parere ca liberalii nu ar trebui sa excluda varianta de a reface coaliția cu USR, insa spune ca nu și-ar dori sa se revina la acele crize din trei in trei luni de zile. „De aici, de altfel, ați vazut foarte bine, a ieșit și aceasta dificultate a relației…

- Liberalii cauta puncte comune pentru a avea susținerea USR și PSD in investirea noului guvern, condus de Nicolae Ciuca. Deși nu s-a ajuns la nicio conclizie pana acum, nu se pune problema flexibilizarii mandatului și a renunțarii la un guvern minoritar PNL – UDMR. „Eu personal, și colegii mei liberali…

- Deputatul PNL Ionel Danca sustine ca partidul trece acum printr-o mare „rusine” pentru faptul ca a trebuit sa mearga „in genunchi, cu caciula in mana, pentru sprijin la PSD” si a fost refuzat. „Ce umilinta pentru Partidul National Liberal, sa ajungi sa mergi in genunchi, cu caciula in mana, pentru sprijin…

- Deputatul PSD Radu Cristescu i-a adresat o intrebare premierului desemnat Nicolae Ciuca intr-o postare de pe contul personal de Facebook. "Domnule general, ați fost vreodata testat psihologic dupa revenirea din glorioasele dumneavoastra misiuni de razboi in Afganistan ori Irak in care, potrivit unor…

- Dacian Ciolos a facut apel la PSD si PNL sa voteze Guvernul monocolor al USR pentru a iesi din criza politica: „Poate ne rupem gatul si veti scapa de noi sau poate vom reusi sa tinem lucrurile sub control si va vom permite sa va numarati linistiti procentele. Oricum ar fi, iesiti in castig, pentru ca…