Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea cutremur s-a produs in județul Arad, marți seara, de aceasta cu magnitudinea de 3,1 grade, potrivit INCDFP.Seismul s-a produs la ora 21.04, la o adancime de de 10 km. CITESTE SI BREAKING NEWS Ministerul Educației schimba regulile, pentru a se putea incheia mediile: Scade numarul…

- Un cutremur care s-a simtit foarte bine si la Timisoara a avut loc in aceasta seara, la ora 20:26:52, avand epicentrul in judetul Arad. Seismul a avut magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter, la adancimea de 15 kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 11km SE de Arad, 42km…

- Antrenorul celor de la UTA Arad, Mircea Rednic (61 de ani), a anunțat ca a semnat un nou contract, valabil pe doua sezoane, cu gruparea de pe „Francisc Neuman”, cu obiectiv clar calificarea echipei in play-off-ul Superligii. „Puriul” a precizat ca el avea semnat un precontract cu „textiliștii”, dar…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 3,2 s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, la ora locala 0:24, in zona Crisana, judetul Arad, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 8 kilometri…

- Locuitorii de la blocurile din municipiul Arad si orasul Lipova au simtit cel mai intens cutremurul care s-a produs luni seara si au iesit in strada speriati, insa autoritatile spun ca deocamdata nu au fost raportate pagube.

- Locuitorii de la blocurile din municipiul Arad si orasul Lipova au simtit cel mai intens cutremurul care s-a produs luni seara si au iesit in strada speriati, insa autoritatile spun ca deocamdata nu au fost raportate pagube.

- Formațiile UTA Arad și FCU Craiova se intalnesc astazi, de la ora 20.00, pe stadionul „Francisc Neuman“, intr-un meci din cadrul etapei a 9-a, ultima din play-out-ul Superligii. Disputa va fi arbitrata de Andrei Florin (Targu Mureș), ajutat la cele doua linii de asistenții Ferencz Tunyogi (Zalau) și…

- Mircea Rednic este noul antrenor principal al UTA Arad. Laszlo Balint si-a reziliat contractul cu echipa. Conducerea clubului UTA a ajuns la un acord cu Mircea Rednic, care va prelua banca tehnica a echipei UTA incepand de marți, contractul intinzandu-se pana la sfarșitul sezonului 2023-2024. „Ii mulțumim…