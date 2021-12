Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul dinamovist Mircea Rednic si-a criticat jucatorii dupa meciul cu CS Mioveni, scor 1-2, el spunand ca nu este prima data cand Dinamo pierde astfel, conform news.ro "Aici a fost o greseala individuala. Nu ai voie sa faci asa ceva. Ce cauta el acolo pe 6 metri? Se repeta greseala din…

- Dinamo a coborat pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, dupa ce Academica Clinceni a invins-o pe FC U Craiova 1948. Mircea Rednic (59 de ani) spune ca nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație, dar alb-roșii și-au propus un obiectiv mareț in ultimele trei jocuri de campionat din acest an. Antrenorul…

- Mircea Rednic (59 de ani) a explicat de ce l-a scos pe Steliano Filip (27 de ani) din lotul pentru meciul cu FCU Craiova. Dinamo - FCU Craiova se joaca vineri, de la ora 20:30, in primul meci al etapei cu numarul 17. Steliano Filip nu face parte din lotul covocat de Mircea Rednic pentru meciul dintre…

- Antrenorul echipei Rapid, Mihai Iosif, a declarat, sambata seara, dupa remiza cu Dinamo, scor 1-1, ca i-a trecut glontul pe la ureche, deoarece giuleștenii au egalat in prelungirile partidei. “A fost dramatism in sensul in care am marcat la sfarsit, dar altadata am fost noi egalati pe final de meci.…

- Dan Petrescu nu și-a menajat elevii dupa infrangerea suferita in fața Rapidului. Antrenorul CFR-ului i-a criticat pe jucatorii liderului Ligii I, pentru rezultatul inregistrat la Mioveni. ”E clar ca n-a fost cel mai bun meci al nostru. Am intrat in teren pe varfuri. Nu ne-am batut, nu ne-am luptat.…

- Dinamo a suferit primul eșec cu Mircea Rednic pe banca tehnica. Alb-roșii au fost invinși, in deplasare, de Gaz Metan, scor 2-1 , iar antrenorul alb-roșilor nu și-a menajat jucatorii pentru eșec. “Ne-a batut Deaconu! Pana la golul lui, meciul a fost echilibrat. Poate chiar cu un plus in dreptul nostru.…

- Oficialii formației FCU Craiova au oficializat numirea lui Flavius Stoican in postul de antrenor principal, ramas liber dupa plecarea lui Adrian Mutu. „Fostul fundaș dreapta al naționalei Romaniei și jucator al Universitații Craiova, in perioada 1995-2002, a semnat un contract valabil pentru acest sezon“,…

- Mircea Rednic a revenit la Dinamo, iar primul meci a avut o intorsatura incredibila pentru echipa sa. Alb-roșii au condus cu 2-0, dar s-au vazut egalați in prelungirile partidei. Totodata Moldoveanu a ratat o ocazie incredibila. “Lui Moldoveanu ce sa-i reproșez? E jucator tanar, dar e cam de mult tanar…