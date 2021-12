Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a remizat pe teren propriu cu U Craiova 1948, scor 0-0, in etapa a 17-a din Liga 1. Dinamo ramane fara victorie din 2 august si este penultima clasata, iar antrenorul Mircea Rednic este sub presiune. A fost o partida echilibrata si incrancenata pe stadionul Dinamo. Arbitrul Adrian Cojocaru a…

- Antrenorul echipei Rapid, Mihai Iosif, a declarat, sambata seara, dupa remiza cu Dinamo, scor 1-1, ca i-a trecut glontul pe la ureche, deoarece giuleștenii au egalat in prelungirile partidei. “A fost dramatism in sensul in care am marcat la sfarsit, dar altadata am fost noi egalati pe final de meci.…

- Aflata într-o situație foarte grea (are șapte înfrângeri consecutive în Liga 1), Dinamo își pune toate speranțele în revenirea lui Mircea Rednic pe banca tehnica. "Puriul" a confirmat miercuri ca îi va pregati pe "câini" și ca salvarea…

- Etapa a 10-a din Liga 1 debuteaza azi, cu meciul Rapid – Voluntari. Epilogul rundei este programat luni seara, intre CS U Craiova și Dinamo. Toate meciurile sunt transmise in direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look TV. Programul etapei a 10-a Ligii 1: Vineri, 24 septembrie Rapid – FC Voluntari 0-1…

- Antrenorul echipei FCSB, Edward Iordanescu, a declarat dupa meciul cu Academica Clinceni, scor 3-2, ca nu se poate bucura de victorie, mentionand ca jucatorii sai trebuie sa aiba mai multa maturitate si inteligenta specifica. “Nu ne putem bucura de victorie așa cum ar fi trebuit acum. Ma supara ca aratam…

- Umilința din derbiul cu FCSB (0-6) a dus la o schimbare de antrenor la Dinamo, Dario Bonetti (60 de ani) fiind înlocuit din funcție. Conform gsp.ro, cele doua parți au ajuns la un numitor comun, iar contractul a fost reziliat. Favorit pentru a-l înlocui pe Bonetti este Vasile…

- FCSB a invins-o, duminica seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 6-0, pe Dinamo, intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1. Dinamo a ajuns la a cincea infrangere consecutiva. Aceasta a fost cea mai mare diferenta de scor inregistrata in istoria intalnirilor dintre cele doua echipe. Antrenorul alb-roșilor,…